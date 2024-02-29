https://sputnikarabic.ae/20240229/مسؤولون-إسرائيليون-يحذرون-من-فرض-قيود-على-دخول-المصلين-العرب-لمسجد-الأقصى-خلال-شهر-رمضان-1086506269.html

مسؤولون إسرائيليون يحذرون من فرض قيود على دخول المصلين العرب للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

مسؤولون إسرائيليون يحذرون من فرض قيود على دخول المصلين العرب للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان

سبوتنيك عربي

حذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد... 29.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-29T07:28+0000

2024-02-29T07:28+0000

2024-02-29T07:35+0000

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ونقل موقع "i24news" الإسرائيلي، عن مسؤولين كبار في الشرطة الإسرائيلية، تحذيرهم من نتائج الاستجابة لمطلب بن غفير، الذي سيتم البت في شأنه بصورة نهائية، نهاية الأسبوع المقبل.وأوضح ضباط في الشرطة الإسرائيلية، أن إقرار أمر كهذا سوف يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة، كما أعرب ضباط كبار عن رأيهم بأن "الهدوء الذي التزم به المجتمع العربي في إسرائيل، منذ بداية الحرب في غزة، يجب أن يكون عاملا لحذف مطلب بن غفير، عن طاولة المباحثات"، بحسب الموقع.في السياق ذاته، حذرت منظمة "مبادرات إبراهيم"، في رسالة إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، من انفجار الأوضاع على خلفية التقييدات غير المسبوقة في أكثر الأوقات حساسية على مستوى البلاد.وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قد حذر من خطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى حرب دينية إذا تم فرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى على السكان العرب في إسرائيل، خلال شهر رمضان.وأكد رونين بار، أن ذلك من شأنه أن "يقوض الجهود الرامية إلى حصر الصراع بين إسرائيل وحماس، ما يهدد بتحويله إلى حرب بين اليهود والمسلمين".وفي وقت سابق، أفادت قناة إسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، سحب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.وأشارت إلى أنه على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي بالحد من عدد الوافدين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، قرر "كابينيت الحرب" على غزة إلغاء سلطة بن غفير، وعدم مشاركته في اتخاذ القرار بشأن هذه القضية لاعتبارات خارجية وسياسية، على حد قول القناة.ونقلت القناة على لسان إيتمار بن غفير، توقعه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيظهر وينفي هذا الأمر، وأنه بحسب تقديرات إسرائيلية، سيتم السماح مبدئيا بدخول ما بين 50-60 ألف مصلٍ.

https://sputnikarabic.ae/20240228/قناة-إسرائيلية-كابينيت-الحرب-على-غزة-يسحب-الصلاحيات-الخاصة-بالمسجد-الأقصى-من-بن-غفير-1086502019.html

https://sputnikarabic.ae/20240227/غالانت-إيران-تحاول-تحويل-رمضان-إلى-المرحلة-الثانية-من-طوفان-الأقصى-1086462267.html

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