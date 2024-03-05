https://sputnikarabic.ae/20240305/وزير-الخارجية-الإيراني-طرد-إسرائيل-من-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-أصبح-ضروريا-1086694333.html

وزير الخارجية الإيراني: طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبح ضروريا

وزير الخارجية الإيراني: طرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة أصبح ضروريا

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بطرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن ذلك بات ضروريا. 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T17:12+0000

2024-03-05T17:12+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في كلمة الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، "طرد الكيان الإسرائيلي من الجمعية العامة للأمم المتحدة إجراء ضروري".وتابع: "جرائم الكيان الصهيوني غير المسبوقة تثبت أنه يتعمد انتهاج سياسة تدمير فلسطين".واستطرد وزير الخارجية الإيراني، قائلا: "كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، بمواقفهم، يمنحون عملياً الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لشن هجوم عسكري على رفح".وشدد عبد اللهيان على مواجهة الدول الإسلامية لإسرائيل، مؤكدا أن "المواجهة مع الكيان الصهيوني يجب أن تكون حاسمة وفعالة".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن إسرائيل تعارض بشكل أساسي هوية تسمى الدولة الفلسطينية، مشددا على وجوب إجبار أمريكا على إعادة فتح حدود فلسطين وإرسال البضائع والمساعدات اللازمة.وفي نهاية كلمته عرض وزير الخارجية الإيراني 5 مقترحات طارئة وعملية لأزمة غزة، موضحا أن المقترح الأول يتمثل في الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، والوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وإرسال المساعدات الإنسانية بالكمية المطلوبة إلى كافة مناطق القطاع دون قيد أو شرط، وعلى الفور".وأضاف "المقترح الثاني هو أنه يجب توفير شروط الإقامة المؤقتة لمن فقدوا منازلهم فوراً، والثالث إنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية في كافة أنحاء قطاع غزة، والرابع هو يجب نقل الجرحى المصابين بإصابات خطيرة وحالتهم متدهورة، وخاصة الأطفال والنساء، إلى خارج فلسطين لتلقي العلاج".وبين عبد اللهيان أن المقترح الخامس هو "إعادة فتح معبر رفح بالكامل في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، حتى تتوفر الظروف اللازمة للبدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة".وكان الوزير عبد اللهيان قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى مدينة جدة للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240126/عبد-اللهيان-نتنياهو-لن-يصمد-لمدة-10-دقائق-دون-دعم-أمريكا-1085458110.html

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