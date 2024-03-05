https://sputnikarabic.ae/20240305/-هجمات-على-كابلات-الإنترنت-في-البحر-الأحمر-تؤثر-على-الاتصالات-بين-أفريقيا-وآسيا-وأوروبا-1086694821.html

هجمات على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر تؤثر على الاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا

هجمات على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر تؤثر على الاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا

سبوتنيك عربي

أفادت شركة اتصالات سلكية ولاسلكية بأن الهجمات على كابلات الإنترنت في البحر الأحمر أثرت على الاتصالات بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، حيث تم قطع أربعة كابلات بحرية،... 05.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-05T17:21+0000

2024-03-05T17:21+0000

2024-03-05T17:33+0000

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وقالت شركة "سلسلة الاتصالات السلكية واللاسلكية" HGC Global Communications Limited في هونغ كونغ في بيان: "الكابلات الثلاثة التالفة الأخرى هي "سي كوم"، و"تي جي إن" و"إي إي جي" وتقدر الشركة أن هذا يؤثر على نحو 25% من حركة المرور.وتابعت: "نحو 15% من حركة المرور القادمة من آسيا تتجه غربًا، في حين أن 80% من تلك الحركة سوف تمر عبر هذه الكابلات البحرية في البحر الأحمر".وأشارت الشركة إلى أنها تتخذ بالفعل إجراءات للتخفيف من العواقب، ولا سيما التنويع لإعادة توجيه المسارات المتأثرة بالمشكلة.وتشمل الاتجاه إلى الشمال (هونغ كونغ - البر الرئيسي للصين - أوروبا) والاتجاه إلى الشرق (هونج كونج - الولايات المتحدة الأمريكية - أوروبا). أما بالنسبة للاتجاه غربًا، فتعمل الشركة على تنويع حركة المرور ضمن شبكة مكونة من 11 كابلًا غير متأثر في البحر الأحمر.وفي وقت سابق من اليوم، حدث خلل تقني تتسبب بأعطال واسعة في تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" التابعة لشركة "ميتا" (محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) في أغلب دول العالم.

https://sputnikarabic.ae/20240305/سنتكوم-تعلن-عن-أضرار-بسفينة-سويسرية-استهدفتها-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1086669575.html

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