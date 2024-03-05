صور ترصد افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان

هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.
وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على اليسار، ونظيره الألباني، نيكو بيليشي، يحضران حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا.
وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على اليسار، ونظيره الألباني، نيكو بيليشي، يحضران حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا.
أشخاص يقفون عند مدخل القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية على بعد نحو 85 كيلومترًا جنوب العاصمة تيرانا.
أشخاص يقفون عند مدخل القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية على بعد نحو 85 كيلومترًا جنوب العاصمة تيرانا.
ضباط عسكريون يحضرون حفل افتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا ويدعمها حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على البصمة المتوسعة للحلف جنوب شرقي أوروبا.
ضباط عسكريون يحضرون حفل افتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا ويدعمها حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على البصمة المتوسعة للحلف جنوب شرقي أوروبا.
مروحيات عسكرية متوقفة في قاعدة كوكوف الجوية على بعد نحو 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي تيرانا.
مروحيات عسكرية متوقفة في قاعدة كوكوف الجوية على بعد نحو 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي تيرانا.
جنود ألبان يلتقطون صورًا بينما تحلق طائرات "يوروفايتر" الإيطالية فوقهم، خلال حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية.
جنود ألبان يلتقطون صورًا بينما تحلق طائرات "يوروفايتر" الإيطالية فوقهم، خلال حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية.
مشاهد لطائرات دون طيار "بيرقدار" التركية الصنع تابعة للجيش الألباني في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا في كوكوف.
مشاهد لطائرات دون طيار "بيرقدار" التركية الصنع تابعة للجيش الألباني في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا في كوكوف.
سياسيون وعسكريون يقفون أمام طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال حفل أقيم في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا.
سياسيون وعسكريون يقفون أمام طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال حفل أقيم في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا.
مشاهد لإقلاع طائرات هليكوبتر من القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية.
مشاهد لإقلاع طائرات هليكوبتر من القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية.