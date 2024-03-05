صور ترصد افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان

افتتحت ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة جوية تكتيكية دولية لحلف الناتو، يوم أمس الاثنين، وهي الأولى للحلف في منطقة غربي البلقان، حيث تقع القاعدة الجوية في كوكوف على بعد 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي العاصمة تيرانا.