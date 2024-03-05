عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240305/1086683432.html
صور ترصد افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان
صور ترصد افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان
سبوتنيك عربي
افتتحت ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة جوية تكتيكية دولية لحلف الناتو، يوم أمس الاثنين، وهي الأولى للحلف في منطقة غربي البلقان، حيث تقع القاعدة... 05.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-05T07:12+0000
2024-03-05T14:21+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6abc069d0e66c79f14e714935408874.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/05/1086683602_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6854a55e0336735d0b5f23e9e071c3e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور ترصد افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان

07:12 GMT 05.03.2024 (تم التحديث: 14:21 GMT 05.03.2024)
تابعنا عبر
افتتحت ألبانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، قاعدة جوية تكتيكية دولية لحلف الناتو، يوم أمس الاثنين، وهي الأولى للحلف في منطقة غربي البلقان، حيث تقع القاعدة الجوية في كوكوف على بعد 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي العاصمة تيرانا.
© AP Photo / Armando Babani

هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.

هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة &quot;يوروفايتر تايفون&quot; الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ&quot;الناتو&quot; في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Armando Babani

هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة "يوروفايتر تايفون" الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان.

© AP Photo / Armando Babani

وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على اليسار، ونظيره الألباني، نيكو بيليشي، يحضران حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا.

وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على اليسار، ونظيره الألباني، نيكو بيليشي، يحضران حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Armando Babani

وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، على اليسار، ونظيره الألباني، نيكو بيليشي، يحضران حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا.

© AFP 2023 / Stringer

أشخاص يقفون عند مدخل القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية على بعد نحو 85 كيلومترًا جنوب العاصمة تيرانا.

أشخاص يقفون عند مدخل القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية على بعد نحو 85 كيلومترًا جنوب العاصمة تيرانا. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Stringer

أشخاص يقفون عند مدخل القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية على بعد نحو 85 كيلومترًا جنوب العاصمة تيرانا.

© AP Photo / Armando Babani

ضباط عسكريون يحضرون حفل افتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا ويدعمها حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على البصمة المتوسعة للحلف جنوب شرقي أوروبا.

ضباط عسكريون يحضرون حفل افتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا ويدعمها حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على البصمة المتوسعة للحلف جنوب شرقي أوروبا. - سبوتنيك عربي
4/9
© AP Photo / Armando Babani

ضباط عسكريون يحضرون حفل افتتاح في قاعدة كوكوف الجوية التي تم تجديدها حديثًا ويدعمها حلف شمال الأطلسي، مما يسلط الضوء على البصمة المتوسعة للحلف جنوب شرقي أوروبا.

© AP Photo / Armando Babani

مروحيات عسكرية متوقفة في قاعدة كوكوف الجوية على بعد نحو 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي تيرانا.

مروحيات عسكرية متوقفة في قاعدة كوكوف الجوية على بعد نحو 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي تيرانا. - سبوتنيك عربي
5/9
© AP Photo / Armando Babani

مروحيات عسكرية متوقفة في قاعدة كوكوف الجوية على بعد نحو 85 كيلومترًا (52 ميلًا) جنوبي تيرانا.

© AP Photo / Armando Babani

جنود ألبان يلتقطون صورًا بينما تحلق طائرات "يوروفايتر" الإيطالية فوقهم، خلال حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية.

جنود ألبان يلتقطون صورًا بينما تحلق طائرات &quot;يوروفايتر&quot; الإيطالية فوقهم، خلال حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية. - سبوتنيك عربي
6/9
© AP Photo / Armando Babani

جنود ألبان يلتقطون صورًا بينما تحلق طائرات "يوروفايتر" الإيطالية فوقهم، خلال حفل الافتتاح في قاعدة كوكوف الجوية.

© AFP 2023 / Stringer

مشاهد لطائرات دون طيار "بيرقدار" التركية الصنع تابعة للجيش الألباني في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا في كوكوف.

مشاهد لطائرات دون طيار &quot;بيرقدار&quot; التركية الصنع تابعة للجيش الألباني في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا في كوكوف. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Stringer

مشاهد لطائرات دون طيار "بيرقدار" التركية الصنع تابعة للجيش الألباني في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا في كوكوف.

© AFP 2023 / Stringer

سياسيون وعسكريون يقفون أمام طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال حفل أقيم في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا.

سياسيون وعسكريون يقفون أمام طائرات مقاتلة من طراز &quot;تايفون&quot; تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال حفل أقيم في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Stringer

سياسيون وعسكريون يقفون أمام طائرات مقاتلة من طراز "تايفون" تابعة للقوات الجوية الإيطالية خلال حفل أقيم في القاعدة الجوية التي يدعمها الناتو والتي تم تجديدها حديثًا.

© AFP 2023 / Stringer

مشاهد لإقلاع طائرات هليكوبتر من القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية.

مشاهد لإقلاع طائرات هليكوبتر من القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Stringer

مشاهد لإقلاع طائرات هليكوبتر من القاعدة الجوية التي يدعمها حلف شمال الأطلسي والتي تم تجديدها حديثًا في مدينة كوكوف الألبانية.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы ждут гуманитарную помощь на берегу моря в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل تكرر استهداف الفلسطينيين لدى انتظار المساعدات14:37 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала