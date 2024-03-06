عربي
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
https://sputnikarabic.ae/20240306/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-أمريكية-في-خليج-عدن-1086733064.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T17:08+0000
2024-03-06T17:19+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
إسرائيل
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_9bca31608e432f3c760e153ca8147c1a.jpg
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السُّفُنِ بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".وأكد البيان أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240306/هجوم-جديد-على-سفينة-قبالة-سواحل-اليمن-1086715120.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/16/1048432364_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_14b7e1e7d585983918897054d9936be2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل

"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

17:08 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 17:19 GMT 06.03.2024)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEمدمرة أمريكية
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".
وتابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السُّفُنِ بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن
11:26 GMT
وأكد البيان أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Рафахе, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الأمم المتحدة تعلن فشل استئناف توصيل المساعدات إلى شمالي غزة13:35 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала