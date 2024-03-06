https://sputnikarabic.ae/20240306/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-أمريكية-في-خليج-عدن-1086733064.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السُّفُنِ بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".وأكد البيان أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240306/هجوم-جديد-على-سفينة-قبالة-سواحل-اليمن-1086715120.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, إسرائيل
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
17:08 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 17:19 GMT 06.03.2024)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت السفينة الأمريكية "ترو كونفيدنس" في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية، ما أدى إلى نشوب حريق فيها.
وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" في بيان: "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة "TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب الحريق فيها".
وتابع البيان: "وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
وأضاف البيان: "وعليه، تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السُّفُنِ بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية، وعلى كافة طواقم السفُنِ المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابة الأولى".
وأكد البيان أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.