https://sputnikarabic.ae/20240306/إسرائيل-تصادق-على-بناء-3500-وحدة-استيطانية-جديدة-شرقي-القدس-1086715844.html
إسرائيل تصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس
إسرائيل تصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس
سبوتنيك عربي
صادق مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية في إسرائيل، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي مدينة القدس. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T12:11+0000
2024-03-06T12:11+0000
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إسرائيل
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وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل، يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".وقالت القناة إن "معظم الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس".وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في بيان، بهذه الخطوة مؤكدا على مواصلة جهوده لتعزيز الاستيطان، بحسب قوله.وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها، خلال العام الأخير 18515 وحدة سكنية.وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم "اتخاذ القرار ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في معاليه أدوميم، في أعقاب عملية إطلاق النار التي حدثت، الشهر الماضي، بالقرب من حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين".ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240121/برلماني-إسرائيلي-يدعو-إلى-احتلال-أجزاء-كاملة-شمالي-غزة-وإقامة-مستوطنات-على-أراضيها-1085238556.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن, أخبار الضفة الغربية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل تصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس
صادق مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية في إسرائيل، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي مدينة القدس.
وأفادت "القناة 13" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن "مجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل، يصادق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية".
وقالت القناة إن "معظم الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس".
وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في بيان، بهذه الخطوة مؤكدا على مواصلة جهوده لتعزيز الاستيطان، بحسب قوله.
وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها، خلال العام الأخير 18515 وحدة سكنية.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم "اتخاذ القرار ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في معاليه أدوميم، في أعقاب عملية إطلاق النار التي حدثت، الشهر الماضي، بالقرب من حاجز الزعيم شرقي مدينة القدس، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين".
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.