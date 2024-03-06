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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-تدمر-مخبأ-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1086736465.html
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا على محور دونيتسك
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مخبأ مموه للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T19:36+0000
2024-03-06T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر المشاهد قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير المخبأ بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تحييد نحو 15 جنديا على محور دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-تستهدف-منشأة-للقوارب-المسيرة-في-ميناء-أوديسا-1086732603.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا على محور دونيتسك

19:36 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورنظام الصواريخ المضادة للدبابات "فاغوت" في معرض ضمن فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
نظام الصواريخ المضادة للدبابات فاغوت في معرض ضمن فعاليات المنتدى العسكري الفني الدولي آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Kirill Zykov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مخبأ مموه للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وتظهر المشاهد قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير المخبأ بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تحييد نحو 15 جنديا على محور دونيتسك.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشأة للقوارب المسيرة في ميناء أوديسا
16:50 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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