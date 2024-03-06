https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-تدمر-مخبأ-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-1086736465.html
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا على محور دونيتسك
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مخبأ مموه للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T19:36+0000
2024-03-06T19:36+0000
2024-03-06T19:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر المشاهد قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير المخبأ بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تحييد نحو 15 جنديا على محور دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-تستهدف-منشأة-للقوارب-المسيرة-في-ميناء-أوديسا-1086732603.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مخبأ أوكرانيا على محور دونيتسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مخبأ مموه للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.
وتظهر المشاهد قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير المخبأ بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تحييد نحو 15 جنديا على محور دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.