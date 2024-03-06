https://sputnikarabic.ae/20240306/توقيع-اتفاق-تمويل-جديد-بين-الحكومة-المصرية-وصندوق-النقد-الدولي-خلال-ساعات-1086714293.html

توقيع اتفاق تمويل جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال ساعات

توقيع اتفاق تمويل جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال ساعات

سبوتنيك عربي

تستعد الحكومة المصرية لتوقيع اتفاق تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي، خلال الساعات القليلة المقبلة. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T11:02+0000

2024-03-06T11:02+0000

2024-03-06T11:02+0000

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وقال مصدر رفيع المستوى، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إنه "سيتم توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة".وأضاف أن "اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلي".تخطى سعر الدولار في التعاملات الرسمية في مصر، اليوم الأربعاء، مستوى 47 جنيها، مقابل الدولار.ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.وبحسب بيان البنك المركزي المصري، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.وأكد البنك المركزي المصري التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد، وفقًا لآليات السوق".وأوضح البنك أن "توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.فيما، قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي في وقت سابق، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.

https://sputnikarabic.ae/20240202/صندوق-النقد-الدولي-يعلن-اتفاقه-مع-مصر-على-عناصر-السياسة-الرئيسية-لبرنامج-الإصلاح-الاقتصادي-1085662644.html

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