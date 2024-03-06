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https://sputnikarabic.ae/20240306/زيارات-البرهان-وحميدتي-الخارجية-لحشد-التأييد-الدولي-أم-للمصالحة-1086722345.html
زيارات البرهان وحميدتي الخارجية.. لحشد التأييد الدولي أم للمصالحة؟
زيارات البرهان وحميدتي الخارجية.. لحشد التأييد الدولي أم للمصالحة؟
سبوتنيك عربي
تقترب الحرب السودانية من إتمام عام كامل من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين أن قائدي الطرفين أجريا زيارات دبلوماسية إلى عدد من البلدان. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T13:55+0000
2024-03-06T13:55+0000
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ويرى محللون أن هذه الزيارات تأتي ضمن إطار "استجداء الشرعية" من خارج البلاد، إذ يحاول كل طرف أن يحشد أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي لصالحه، بينما يرى آخرون أنها تحركات فعلية نحو إيجاد مخرج من الحرب التي يبدو أنها لن تشهد منتصرا على المدى القريب.
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انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, инфографика
انفوجرافيك, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, инфографика

زيارات البرهان وحميدتي الخارجية.. لحشد التأييد الدولي أم للمصالحة؟

13:55 GMT 06.03.2024
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تقترب الحرب السودانية من إتمام عام كامل من القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين أن قائدي الطرفين أجريا زيارات دبلوماسية إلى عدد من البلدان.
ويرى محللون أن هذه الزيارات تأتي ضمن إطار "استجداء الشرعية" من خارج البلاد، إذ يحاول كل طرف أن يحشد أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي لصالحه، بينما يرى آخرون أنها تحركات فعلية نحو إيجاد مخرج من الحرب التي يبدو أنها لن تشهد منتصرا على المدى القريب.
زيارات البرهان وحميدتي الخارجية.. لحشد التأييد الدولي أم للمصالحة؟ - سبوتنيك عربي
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