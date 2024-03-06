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https://sputnikarabic.ae/20240306/سبل-الوصول-إلى-مياه-الشرب-في-الشرق-الأوسط--1086720037.html
سبل الوصول إلى مياه الشرب في الشرق الأوسط
سبل الوصول إلى مياه الشرب في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
يعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم عوامل الحياة. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على كيفية تزويد سكان الشرق الأوسط بالموارد المائية، من حيث تصنيف... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T13:43+0000
2024-03-06T13:43+0000
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انفوجرافيك, أخبار الشرق الأوسط, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الشرق الأوسط, инфографика

سبل الوصول إلى مياه الشرب في الشرق الأوسط

13:43 GMT 06.03.2024
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يعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم عوامل الحياة. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" على كيفية تزويد سكان الشرق الأوسط بالموارد المائية، من حيث تصنيف أنواع توافر الموارد المائية، وسبل الوصول إلى المصادر الأساسية والآمنة وغير المحمية، والمصادر المتاحة في دول المنطقة.
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