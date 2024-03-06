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https://sputnikarabic.ae/20240306/صور-من-معرض-ديمدكس-2024-في-قطر-1086724474.html
صور من معرض "ديمدكس 2024" في قطر
صور من معرض "ديمدكس 2024" في قطر
سبوتنيك عربي
كشف معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024" عن مختلف المعدات والسفن الحديثة المجهزة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وأجهزة الاستشعار وغيرها... 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T15:35+0000
2024-03-06T15:35+0000
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ويشكل "ديمدكس" منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري، وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم لأرفع الجهات العاملة في هذا المجال وإبرام الصفقات والشراكات الهامة.
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фото, صور
фото, صور

صور من معرض "ديمدكس 2024" في قطر

15:35 GMT 06.03.2024
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كشف معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2024" عن مختلف المعدات والسفن الحديثة المجهزة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وأجهزة الاستشعار وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية، التي تعرضها أكثر من 200 شركة محلية وإقليمية وعالمية.
ويشكل "ديمدكس" منصة حيوية تستقطب العديد من صناع القرار والقادة في مجال الدفاع والأمن البحري، وتوفر الفرصة للعارضين لتقديم أحدث تقنياتهم ومنتجاتهم لأرفع الجهات العاملة في هذا المجال وإبرام الصفقات والشراكات الهامة.
© AFP 2023 / Karim Jaafar

الزوار يقفون في جناح الصين خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/آذار 2024.

الزوار يقفون في جناح الصين خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
1/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

الزوار يقفون في جناح الصين خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/آذار 2024.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زائر يحمل مسدسا خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.

زائر يحمل مسدسا خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024. - سبوتنيك عربي
2/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زائر يحمل مسدسا خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

العارضون يقفون بجوار جناحهم الخاص بمعدات الحماية للجيش والشرطة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.

العارضون يقفون بجوار جناحهم الخاص بمعدات الحماية للجيش والشرطة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024. - سبوتنيك عربي
3/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

العارضون يقفون بجوار جناحهم الخاص بمعدات الحماية للجيش والشرطة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

نماذج من الصواريخ معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

نماذج من الصواريخ معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
4/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

نماذج من الصواريخ معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

إحدى العارضات ترتب بندقية للعرض خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

إحدى العارضات ترتب بندقية للعرض خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
5/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

إحدى العارضات ترتب بندقية للعرض خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار ينظرون إلى نموذج لطائرة قطرية مقاتلة معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

زوار ينظرون إلى نموذج لطائرة قطرية مقاتلة معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
6/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار ينظرون إلى نموذج لطائرة قطرية مقاتلة معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار ينظرون إلى المسدسات المعروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

زوار ينظرون إلى المسدسات المعروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
7/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار ينظرون إلى المسدسات المعروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار يسيرون عبر جناح خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

زوار يسيرون عبر جناح خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
8/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار يسيرون عبر جناح خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زائر يمر أمام مركبة مدرعة معروضة في الجناح البريطاني خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

زائر يمر أمام مركبة مدرعة معروضة في الجناح البريطاني خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
9/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زائر يمر أمام مركبة مدرعة معروضة في الجناح البريطاني خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

الزوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

الزوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
10/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

الزوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار يسيرون عبر إحد الأجنحة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

زوار يسيرون عبر إحد الأجنحة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
11/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار يسيرون عبر إحد الأجنحة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

زوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. - سبوتنيك عربي
12/12
© AFP 2023 / Karim Jaafar

زوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.

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