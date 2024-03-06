صور من معرض "ديمدكس 2024" في قطر
الزوار يقفون في جناح الصين خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/آذار 2024.
الزوار يقفون في جناح الصين خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/آذار 2024.
زائر يحمل مسدسا خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.
زائر يحمل مسدسا خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.
العارضون يقفون بجوار جناحهم الخاص بمعدات الحماية للجيش والشرطة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.
العارضون يقفون بجوار جناحهم الخاص بمعدات الحماية للجيش والشرطة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة في 6 مارس/ آذار 2024.
نماذج من الصواريخ معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
نماذج من الصواريخ معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
إحدى العارضات ترتب بندقية للعرض خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
إحدى العارضات ترتب بندقية للعرض خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار ينظرون إلى نموذج لطائرة قطرية مقاتلة معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار ينظرون إلى نموذج لطائرة قطرية مقاتلة معروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار ينظرون إلى المسدسات المعروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار ينظرون إلى المسدسات المعروضة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار يسيرون عبر جناح خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار يسيرون عبر جناح خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زائر يمر أمام مركبة مدرعة معروضة في الجناح البريطاني خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زائر يمر أمام مركبة مدرعة معروضة في الجناح البريطاني خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
الزوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
الزوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار يسيرون عبر إحد الأجنحة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار يسيرون عبر إحد الأجنحة خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.
زوار يقفون في جناح إيرباص خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2024) في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة.