https://sputnikarabic.ae/20240306/عمليات-التجارة-البحرية-البريطانية-تلقينا-تقريرا-باحتجاز-سفينة-جنوب-غربي-عدن-1086703500.html

عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا باحتجاز سفينة جنوب غربي عدن

عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا باحتجاز سفينة جنوب غربي عدن

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، بأنها تلقت تقريرا باحتجاز سفينة تجارية من قبل مجموعة تعرف عن نفسها بأنها "البحرية اليمنية"، حيث... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T04:50+0000

2024-03-06T04:50+0000

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جاء ذلك في بيان نشرته هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر حسابها في منصة "إكس"، أوضحت فيه أن "عملية الاحتجاز دامت لنصف ساعة تقريبا، دون ذكر المزيد من التفاصيل عن المسار الذي سلكته السفينة التجارية".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، مهاجمة مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، في بيان: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى، عملية عسكرية نوعيةً استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحرِ الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير، وقد تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة".وتابع البيان: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في توسيع عملياتها ضد كافة الأهداف المعادية، وذلك استجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا العظيم وأمتنا الإسلامية في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض حتى هذه اللحظة للعدوان والحصار".وأضاف البيان: "عمليات القوات المسلحة اليمنية، لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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