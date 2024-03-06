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https://sputnikarabic.ae/20240306/قائد-أوكراني-كييف-تستعد-لـهجوم-مضاد-هذا-العام-1086733616.html
قائد أوكراني: كييف تستعد لـ"هجوم مضاد" هذا العام
قائد أوكراني: كييف تستعد لـ"هجوم مضاد" هذا العام
سبوتنيك عربي
أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر بافليوك، اليوم الأربعاء، عن نية القوات الأوكرانية إنشاء قوة ضاربة والانتقال إلى تنفيذ "هجوم مضاد" هذا العام. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T17:46+0000
2024-03-06T17:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بافليوك خلال مقابلة: "مهمتنا هي تحقيق الاستقرار في خط المواجهة، وإعادة تجميع أكبر قدر ممكن من أجل سحب الوحدات التي تحتاج إلى التجديد من أجل إنشاء قوة ضاربة وتنفيذ عمليات هجوم مضاد هذا العام".وصرّح القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، في أوائل فبراير/شباط الماضي، بأن القوات الأوكرانية تحولت من العمليات الهجومية إلى الدفاعية، وفي الوقت نفسه، قيّم الوضع على الجبهة بأنه معقد ومتوتر.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240306/القوات-الروسية-تستهدف-منشأة-للقوارب-المسيرة-في-ميناء-أوديسا-1086732603.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

قائد أوكراني: كييف تستعد لـ"هجوم مضاد" هذا العام

17:46 GMT 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر بافليوك، اليوم الأربعاء، عن نية القوات الأوكرانية إنشاء قوة ضاربة والانتقال إلى تنفيذ "هجوم مضاد" هذا العام.
وقال بافليوك خلال مقابلة: "مهمتنا هي تحقيق الاستقرار في خط المواجهة، وإعادة تجميع أكبر قدر ممكن من أجل سحب الوحدات التي تحتاج إلى التجديد من أجل إنشاء قوة ضاربة وتنفيذ عمليات هجوم مضاد هذا العام".
وصرّح القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، في أوائل فبراير/شباط الماضي، بأن القوات الأوكرانية تحولت من العمليات الهجومية إلى الدفاعية، وفي الوقت نفسه، قيّم الوضع على الجبهة بأنه معقد ومتوتر.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف منشأة للقوارب المسيرة في ميناء أوديسا
16:50 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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