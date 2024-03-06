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https://sputnikarabic.ae/20240306/لأول-مرة-إيرانية-تشارك-في-تحكيم-مباراة-كرة-قدم-للرجال-1086707664.html
لأول مرة... إيرانية تشارك في تحكيم مباراة كرة قدم للرجال
لأول مرة... إيرانية تشارك في تحكيم مباراة كرة قدم للرجال
سبوتنيك عربي
كشف خداد أفشاريان، رئيس لجنة التحكيم الإيرانية، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة "الديربي"، التي تعد إحدى أهم مباريات الدوري الإيراني. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T08:33+0000
2024-03-06T08:33+0000
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وقال أفشاريان، يوم الثلاثاء، إن مهسا غرباني، ستشارك في تحكيم المباراة، التي ستقام بين فريقي الاستقلال وبرسبوليس، في الـ13 من مارس/ آذار الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وستكون غرباني، أول سيدة إيرانية تقوم بهذه الدور، حسب رئيس لجنة التحكيم، الذي أشار إلى أن مشاركتها ستكون عبر تقنية "الفيديو"، حيث ستتولى مهمة البت في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي يمكن أن تحدث خلال المباراة.ولفتت الوكالة إلى أن غرباني قامت بأدوار تحكيمية سابقة في كرة القدم النسائية، أبرزها بطولة كأس آسيا للسيدات وكأس العالم للسيدات 2023.وبحسب الوكالة، فإن المباراة التي ستشارك مهسا غرباني، في إدارتها تعتبر من أهم مباريات "كلاسيكو كرة القدم في إيران وآسيا بأكملها لأن الفريقين هما منافسان تاريخيان على الألقاب المحلية.وكانت إيران تمنع مشاركة النساء في مباريات كرة القدم، قبل أن يتغير الوضع في مباراة المنتخب الإيراني الودية مع كمبوديا، حيث شاركت فيها نحو 3 آلاف و500 امرأة، ثم مشاركة ألفي امرأة في مباراة إيران والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20170418/سيدات-كرة-إير-1023553346.html
https://sputnikarabic.ae/20180301/إيران-الفيفا-حضور-النساء-ملاعب-كرة-القدم-1030446545.html
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منوعات, رياضة, إيران, أخبار إيران
منوعات, رياضة, إيران, أخبار إيران

لأول مرة... إيرانية تشارك في تحكيم مباراة كرة قدم للرجال

08:33 GMT 06.03.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACHكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Photo / unsplash/ jACK MONACH
تابعنا عبر
كشف خداد أفشاريان، رئيس لجنة التحكيم الإيرانية، عن تفاصيل جديدة بشأن مواجهة "الديربي"، التي تعد إحدى أهم مباريات الدوري الإيراني.
وقال أفشاريان، يوم الثلاثاء، إن مهسا غرباني، ستشارك في تحكيم المباراة، التي ستقام بين فريقي الاستقلال وبرسبوليس، في الـ13 من مارس/ آذار الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2017
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القبض على ثماني سيدات تنكرن في "زي رجالي" لحضور مباراة كرة قدم في إيران
18 أبريل 2017, 17:31 GMT
وستكون غرباني، أول سيدة إيرانية تقوم بهذه الدور، حسب رئيس لجنة التحكيم، الذي أشار إلى أن مشاركتها ستكون عبر تقنية "الفيديو"، حيث ستتولى مهمة البت في الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، التي يمكن أن تحدث خلال المباراة.
ولفتت الوكالة إلى أن غرباني قامت بأدوار تحكيمية سابقة في كرة القدم النسائية، أبرزها بطولة كأس آسيا للسيدات وكأس العالم للسيدات 2023.
سعوديات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2018
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إيران تبلغ "الفيفا" عن إمكانية حضور النساء إلى ملاعب كرة القدم
1 مارس 2018, 15:28 GMT
وبحسب الوكالة، فإن المباراة التي ستشارك مهسا غرباني، في إدارتها تعتبر من أهم مباريات "كلاسيكو كرة القدم في إيران وآسيا بأكملها لأن الفريقين هما منافسان تاريخيان على الألقاب المحلية.
وكانت إيران تمنع مشاركة النساء في مباريات كرة القدم، قبل أن يتغير الوضع في مباراة المنتخب الإيراني الودية مع كمبوديا، حيث شاركت فيها نحو 3 آلاف و500 امرأة، ثم مشاركة ألفي امرأة في مباراة إيران والعراق.
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