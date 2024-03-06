https://sputnikarabic.ae/20240306/مسؤول-في-حركة-الجهاد-الإسلامي-مخيمات-اللاجئين-في-سوريا-جزء-أصيل-من-معركة-غزة-1086713770.html

مسؤول في حركة "الجهاد الإسلامي": مخيمات اللاجئين في سوريا جزء أصيل من معركة غزة

مسؤول في حركة "الجهاد الإسلامي": مخيمات اللاجئين في سوريا جزء أصيل من معركة غزة

سبوتنيك عربي

نظمت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على أطراف العاصمة السورية دمشق، مساء أمس الثلاثاء، وقفة تضامنية متزامنة مع أهالي غزة، الذين يتعرضون للحرب والتجويع، للتنديد... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T11:10+0000

2024-03-06T11:10+0000

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وأكد المشاركون في الوقفة على أن "اللاجئين الفلسطينيين في الشتات هم جزء أصيل في التصدي لهذه الحرب الدموية على الشعب الفلسطيني".وطالب المتظاهرون "المجتمع الدولي الذي يدعي الإنسانية بالضغط الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف إطلاق النار، ووجهوا رسالة إلى حكومات الدول العربية، التي تسهم في حصار القطاع بأن التاريخ لن يرحمهم في حال لم يتحركوا وينصروا أهالي القطاع، الذين وصل عدد شهدائهم من المدنيين إلى أكثر من 30 ألفًا والآلف من الجرحى"، بحسب قولهم.وقال المسؤول الإعلامي في حركة "الجهاد الإسلامي"، رامي حاج سعيد، لـ"سبوتنيك": "معظم فصائل العمل الوطني الفلسطيني في الساحة السورية على اختلاف مشاربها السياسية شاركت في تنظيم هذه الوقفات، وكانت الرسالة موجهة إلى أهالي قطاع غزة، بأن اللاجئين الفلسطينيين في مختلف الساحات يقفون صفًا واحدًا معهم".وأضاف سعيد: "يجب أن يعلم أهلنا في غزة بأن فلسطينيو المخيمات لن يعتادوا هذا المشهد الدموي اليومي جراء آلة القتل والإجرام الإسرائيلية بل على العكس تمامًا يقفون اليوم ليقولوا أنهم جزء لا يتجزأ وأصيل من هذه المعركة".وبيّن سعيد لـ"سبوتنيك"، بالقول: "النصر هو صبر ساعة وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته، التي لم يستطع أحد أن يقهرها خلال الشهور الخمسة الماضية سينتصرون على هذا العدو المجرم وسيفرضون مطالب الشعب الفلسطيني ولن يكون هناك أي تسوية سياسية دون تحقيقها"، موضحًا أن "حجم التضحيات والدماء الذكية التي روت أرض غزة كبيرة جدًا والألم أكبر بكثير لكن هذا هو دندن الشعوب المقاومة وهذا حال الشعوب، التي تريد صنع الحضارة وكتابة التاريخ بدماء الشهداء أصحاب الحق الفلسطيني".وختم المسؤول الإعلامي في حركة "الجهاد الإسلامي" حديثه، بالقول: "رسالتنا إلى العالم الذي تبرأ من الشعب الفلسطيني وهذه الدول الغربية التي تحاول غض البصر عن كل جرائم الاحتلال، بأننا لن ننسى وسنكون جزءا من هذه المعركة ويجب أن تدركوا أن الإنسانية لا تتجزأ، فصحيح أننا شهدنا خروج مسيرات حاشدة في مختلف مدن العالم وخاصة الغربية منها، إلا أنه وللأسف حكومات هذه الدول لا زالت تتماهى مع القرارات الإسرائيلية ومع السياسات الإسرائيلية، وبالتالي عليهم أن يعيدوا التفكير مرة أخرى لأن الإنسانية لا تُجزأ وأن كل هذا الألم الكبير والجرائم بحق البشرية جمعاء التي يرتكبها كيان الاحتلال في قطاع غزة يجب أن يحاسب عليها".

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