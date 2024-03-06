https://sputnikarabic.ae/20240306/وكانت-المفاجأة-الشاباك-يحقق-مع-3-آلاف-عامل-من-غزة-بشبهة-المشاركة-في-طوفان-الأقصى-1086740252.html

"وكانت المفاجأة".. "الشاباك" يحقق مع 3 آلاف عامل من غزة داخل إسرائيل بشبهة المشاركة بـ"طوفان الأقصى"

"وكانت المفاجأة".. "الشاباك" يحقق مع 3 آلاف عامل من غزة داخل إسرائيل بشبهة المشاركة بـ"طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

أجرى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تحقيقا مع 3 آلاف عامل فلسطيني من قطاع غزة حول مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T21:44+0000

2024-03-06T21:44+0000

2024-03-06T21:45+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "كيكار شبات"، مساء اليوم الأربعاء، أن جهاز الشاباك أجرى تحقيقا موسعا مع حوالي 3000 عامل من غزة يعملون داخل إسرائيل وتبين أنهم لم يشاركوا في هجوم "طوفان الأقصى".وأوضح الموقع أن الشاباك استبعد الاشتباه في المواطنين الفلسطينيين الـ 3000 في جمعهم للمعلومات الاستخباراتية حول الداخل الإسرائيلي، مشيرا إلى أنهم كانوا موجودين داخل إسرائيل قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي قبل هجوم عناصر حركة حماس على مناطق غلاف غزة، ولم يقدموا أو يجمعوا أي معلومات استخباراتية لحركة حماس.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240306/ريشي-سوناك-لـغانتس-علينا-ضغط-هائل-من-الجمهور-والبرلمان-بشأن-الحرب-على-غزة-1086739753.html

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