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https://sputnikarabic.ae/20240302/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-عملياته-العسكرية-في-منطقتين-بقطاع-غزة-لـ4-ساعات-يوميا-1086602428.html
الجيش الإسرائيلي يعلق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا
الجيش الإسرائيلي يعلق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا. 02.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-02T17:49+0000
2024-03-02T17:49+0000
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ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن التعليق التكتيكي المحلي للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية يبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، في منطقتين فقط بقطاع غزة.وأشار أفيخاي أدرعي إلى جدول المواعيد، وهو كالتالي:وفي السياق نفسه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد النحاس، إن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي المعلن من العمليات في قطاع غزة وهو القضاء على حركة "حماس" لم يتحقق حتى الآن.وأوضح، في تصريح لراديو "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك خلافا كبيرا بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، يتوسطه كثير من التصريحات التي تخاطب الداخل الإسرائيلي من أجل تهدئة الرأي العام، المُطالب بعودة الأسرى في غزة.وذكر النحاس أن أحد مفاهيم النصر هو الاستيلاء على الأرض بشكل كامل ومنع المقاومة فيه، وهذا لم يحدث في القطاع الشمالي الذي تم تهجير السكان منه إلى جنوب غزة، ما يعني عدم قدرة إسرائيل حتى الآن على الادعاء بأنها تسيطر بشكل كامل على شمال قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا

17:49 GMT 02.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعدسة "سبوتنيك" ترصد ما خلفه الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الوسطى بغزة
عدسة سبوتنيك ترصد ما خلفه الجيش الإسرائيلي في بعض مناطق الوسطى بغزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق عملياته العسكرية في منطقتين بقطاع غزة لـ4 ساعات يوميا.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم السبت، بيانا عسكريا أكد من خلاله أن التعليق التكتيكي المحلي للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية يبدأ من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الثانية ظهرا، في منطقتين فقط بقطاع غزة.
وأشار أفيخاي أدرعي إلى جدول المواعيد، وهو كالتالي:
السبت في حي الجنينة في رفح
الأحد في حي السلام في رفح
الاثنين في حييْ يافا والبروك في دير البلح
الثلاثاء في حي الشيخ اليمني غرب دير البلح
الأربعاء في حي السلام في دير البلح
الخميس في حي تل السلطان في رفح
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
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وفي السياق نفسه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي أحمد النحاس، إن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي المعلن من العمليات في قطاع غزة وهو القضاء على حركة "حماس" لم يتحقق حتى الآن.
وأوضح، في تصريح لراديو "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن هناك خلافا كبيرا بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، يتوسطه كثير من التصريحات التي تخاطب الداخل الإسرائيلي من أجل تهدئة الرأي العام، المُطالب بعودة الأسرى في غزة.
وذكر النحاس أن أحد مفاهيم النصر هو الاستيلاء على الأرض بشكل كامل ومنع المقاومة فيه، وهذا لم يحدث في القطاع الشمالي الذي تم تهجير السكان منه إلى جنوب غزة، ما يعني عدم قدرة إسرائيل حتى الآن على الادعاء بأنها تسيطر بشكل كامل على شمال قطاع غزة.
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ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مقتل نحو 30 ألف قتيل وأكثر 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
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