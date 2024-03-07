https://sputnikarabic.ae/20240307/إيران-تعلن-عن-منطقة-حرة-تضم-العراق-وسوريا-1086754805.html
إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا
إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران عن التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T10:10+0000
2024-03-07T10:10+0000
2024-03-07T10:10+0000
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وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد الملكي، إن هناك تفاوضا مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.
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إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا
أعلنت إيران عن التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة.
وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد الملكي، إن هناك تفاوضا مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.