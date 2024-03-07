عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240307/إيران-تعلن-عن-منطقة-حرة-تضم-العراق-وسوريا-1086754805.html
إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا
إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت إيران عن التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T10:10+0000
2024-03-07T10:10+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/07/1086754614_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_a5860beed44218d5836a61dadd538306.jpg
وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد الملكي، إن هناك تفاوضا مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/07/1086754614_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_ba4e942edc2b292c7ecee894661c71c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا

10:10 GMT 07.03.2024
تابعنا عبر
أعلنت إيران عن التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق لإنشاء منطقة حرة مشتركة.
وقال أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد الملكي، إن هناك تفاوضا مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة، بحيث تم التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق.
إيران تعلن عن منطقة حرة تضم العراق وسوريا - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... قطر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق نار فوري في غزة06:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала