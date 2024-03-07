https://sputnikarabic.ae/20240307/الاتحاد-الأوروبي-يدين-قرار-إسرائيل-بناء-آلاف-الوحدات-الاستيطانية-في-الضفة-الغربية-1086744795.html
الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك ينذر بتقويض حل الدولتين. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الأربعاء (الأمس)، على خطط لبناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، بما يوسع الاستيطان غير المشروع في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".وأكد البيان أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير فلن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967، بما في ذلك بشأن القدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف المعنية".وصادق مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية في إسرائيل، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها خلال العام الأخير إلى 18515 وحدة سكنية.ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240225/الحكومة-الإسرائيلية-قد-توافق-على-تمديد-إخلاء-مستوطنات-المناطق-الشمالية-حتى-يوليو-المقبل-1086388883.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك ينذر بتقويض حل الدولتين.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الأربعاء (الأمس)، على خطط لبناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، بما يوسع الاستيطان غير المشروع في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، ويكرر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، تشكل عقبة في طريق السلام، كما تهدد حل الدولتين، وعلاوة على ذلك فإن تمدد المستوطنات يتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لخفض التوتر، والتي تكتسب أهمية أكبر مع اقتراب المواسم الدينية لشهر رمضان وأعياد الفصح اليهودية والمسيحية".
وأكد البيان أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير فلن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967، بما في ذلك بشأن القدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف المعنية".
وصادق مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية في إسرائيل، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.
وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، في بيان، بهذه الخطوة مؤكدا على "مواصلة جهوده لتعزيز الاستيطان".
وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها خلال العام الأخير إلى 18515 وحدة سكنية.
وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم "اتخاذ القرار ببناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في معاليه أدوميم في أعقاب عملية إطلاق النار التي حدثت الشهر الماضي بالقرب من حاجز الزعيم شرق مدينة القدس والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين".
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.