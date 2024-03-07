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الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك ينذر بتقويض حل الدولتين. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T08:02+0000

2024-03-07T08:02+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الأربعاء (الأمس)، على خطط لبناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، بما يوسع الاستيطان غير المشروع في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".وأكد البيان أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير فلن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967، بما في ذلك بشأن القدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف المعنية".وصادق مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية في إسرائيل، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة، معظمها في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس.وبلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تم المصادقة عليها خلال العام الأخير إلى 18515 وحدة سكنية.ويمثل الاستيطان الإسرائيلي أحد أكبر العقبات أمام إحلال السلام، وحجر عثرة أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وتؤكد الأمم المتحدة عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ العام 1967، في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

https://sputnikarabic.ae/20240225/الحكومة-الإسرائيلية-قد-توافق-على-تمديد-إخلاء-مستوطنات-المناطق-الشمالية-حتى-يوليو-المقبل-1086388883.html

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