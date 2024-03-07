https://sputnikarabic.ae/20240307/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-لا-يزال-ضعيفا-1086775428.html
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
سبوتنيك عربي
صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا مع استمرار الناس في الادخار وتراجع الصادرات. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الاقتصاد ضعيفا، مع استمرار المستهلكين في كبح الإنفاق والاستثمار عند مستويات متوسطة وخفض الشركات للصادرات، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وبعض التراجع في القدرة التنافسية".وأضافت لاغارد أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي أخيرا سوف يضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات من دول منطقة اليورو.وفي وقت سابق من اليوم، قال البنك المركزي الأوروبي في نهاية اجتماعه إنه أبقى سعر الفائدة عند 4.5%.وخفضت الهيئة التنظيمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للعام الحالي إلى 0.6% من 0.8% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20240305/ماكرون-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-يضعف-الاتحاد-الأوروبي-1086688596.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا مع استمرار الناس في الادخار وتراجع الصادرات.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الاقتصاد ضعيفا، مع استمرار المستهلكين في كبح الإنفاق والاستثمار عند مستويات متوسطة وخفض الشركات للصادرات، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وبعض التراجع في القدرة التنافسية".
وأوضحت لاغارد أن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع الدخل، الأمر الذي ينبغي أن يحفز النمو الاقتصادي.
وأضافت لاغارد أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي أخيرا سوف يضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات من دول منطقة اليورو.
وفي وقت سابق من اليوم، قال البنك المركزي الأوروبي في نهاية اجتماعه إنه أبقى سعر الفائدة عند 4.5%.
وخفضت الهيئة التنظيمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للعام الحالي إلى 0.6% من 0.8% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.