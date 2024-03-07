عربي
https://sputnikarabic.ae/20240307/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-لا-يزال-ضعيفا-1086775428.html
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
سبوتنيك عربي
صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا مع استمرار الناس في الادخار وتراجع الصادرات. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T16:09+0000
2024-03-07T16:09+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101493/09/1014930938_0:314:421:551_1920x0_80_0_0_fb4002fa43cf10b17746cbbc14340622.jpg
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الاقتصاد ضعيفا، مع استمرار المستهلكين في كبح الإنفاق والاستثمار عند مستويات متوسطة وخفض الشركات للصادرات، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وبعض التراجع في القدرة التنافسية".وأضافت لاغارد أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي أخيرا سوف يضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات من دول منطقة اليورو.وفي وقت سابق من اليوم، قال البنك المركزي الأوروبي في نهاية اجتماعه إنه أبقى سعر الفائدة عند 4.5%.وخفضت الهيئة التنظيمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للعام الحالي إلى 0.6% من 0.8% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
https://sputnikarabic.ae/20240305/ماكرون-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-يضعف-الاتحاد-الأوروبي-1086688596.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101493/09/1014930938_0:274:421:590_1920x0_80_0_0_8493e606b15e85d91b1ff8e5b6dd8906.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا

16:09 GMT 07.03.2024
© flickr.com / maveric2003البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© flickr.com / maveric2003
تابعنا عبر
صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الخميس، بأن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا مع استمرار الناس في الادخار وتراجع الصادرات.
وقالت لاغارد خلال مؤتمر صحفي: "لا يزال الاقتصاد ضعيفا، مع استمرار المستهلكين في كبح الإنفاق والاستثمار عند مستويات متوسطة وخفض الشركات للصادرات، مما يعكس تباطؤ الطلب الخارجي وبعض التراجع في القدرة التنافسية".
وأوضحت لاغارد أن انخفاض التضخم وارتفاع الأجور ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع الدخل، الأمر الذي ينبغي أن يحفز النمو الاقتصادي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
ماكرون: الاستيلاء على الأصول الروسية يضعف الاتحاد الأوروبي
5 مارس, 14:50 GMT
وأضافت لاغارد أن التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي أخيرا سوف يضعف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات من دول منطقة اليورو.
وفي وقت سابق من اليوم، قال البنك المركزي الأوروبي في نهاية اجتماعه إنه أبقى سعر الفائدة عند 4.5%.
وخفضت الهيئة التنظيمية توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للعام الحالي إلى 0.6% من 0.8% المتوقعة في ديسمبر/ كانون الأول.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنصار الله" تعلن تنفيذ 96 عملية عسكرية لدعم غزة حتى الآن14:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала