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https://sputnikarabic.ae/20240307/الصور-الأكثر-غرابة-لهذا-الأسبوع--1086768742.html
الصور الأكثر غرابة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر غرابة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر غرابة ولفتا للأنظار، التي التقطتها عداسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T12:02+0000
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фото, صور
фото, صور

الصور الأكثر غرابة لهذا الأسبوع

12:02 GMT 07.03.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 07.03.2024)
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رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر غرابة ولفتا للأنظار، التي التقطتها عداسات الكاميرات خلال الأسبوع من جميع أنحاء العالم، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

امرأة تنظر إلى دمى الزينة اليابانية (دمى هينا) المعروضة في مركز تسوق في مدينة كونوسو في محافظة سايتاما اليابانية في 2 مارس/آذار 2024.

امرأة تنظر إلى دمى الزينة اليابانية (دمى هينا) المعروضة في مركز تسوق في مدينة كونوسو في محافظة سايتاما اليابانية في 2 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yuichi Yamazaki

امرأة تنظر إلى دمى الزينة اليابانية (دمى هينا) المعروضة في مركز تسوق في مدينة كونوسو في محافظة سايتاما اليابانية في 2 مارس/آذار 2024.

© AFP 2023 / Valentina Alpide

متظاهرون يدفعون شاحنة صغيرة لتحطيم باب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي في 6 مارس/آذار 2024، خلال احتجاج على اختفاء 43 طالبًا من مدرسة تدريب التدريس في أيوتزينابا في عام 2014،

متظاهرون يدفعون شاحنة صغيرة لتحطيم باب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي في 6 مارس/آذار 2024، خلال احتجاج على اختفاء 43 طالبًا من مدرسة تدريب التدريس في أيوتزينابا في عام 2014، - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Valentina Alpide

متظاهرون يدفعون شاحنة صغيرة لتحطيم باب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي في 6 مارس/آذار 2024، خلال احتجاج على اختفاء 43 طالبًا من مدرسة تدريب التدريس في أيوتزينابا في عام 2014،

© AFP 2023 / Arif Ali

مصلون مسلمون يتجمعون حول النار في ضريح القديس الصوفي حضرة شاه حسين في باكستان لإحياء ذكرى وفاته، مهرجان الأضواء في لاهور في 2 مارس/آذار 2024.

مصلون مسلمون يتجمعون حول النار في ضريح القديس الصوفي حضرة شاه حسين في باكستان لإحياء ذكرى وفاته، مهرجان الأضواء في لاهور في 2 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Arif Ali

مصلون مسلمون يتجمعون حول النار في ضريح القديس الصوفي حضرة شاه حسين في باكستان لإحياء ذكرى وفاته، مهرجان الأضواء في لاهور في 2 مارس/آذار 2024.

© AFP 2023 / Greg Baker

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما يملأ أحد الحاضرين فنجانًا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 5 مارس/آذار 2024.

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما يملأ أحد الحاضرين فنجانًا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 5 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Greg Baker

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما يملأ أحد الحاضرين فنجانًا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 5 مارس/آذار 2024.

© AFP 2023 / Jaime Saldarriaga

سائح يقف لالتقاط صورة على تمثال باتشاماما للفنان خورخي جاراميلو، المعروف أيضًا باسم جوردي، في 5 مارس/آذار 2024

سائح يقف لالتقاط صورة على تمثال باتشاماما للفنان خورخي جاراميلو، المعروف أيضًا باسم جوردي، في 5 مارس/آذار 2024 - سبوتنيك عربي
5/16
© AFP 2023 / Jaime Saldarriaga

سائح يقف لالتقاط صورة على تمثال باتشاماما للفنان خورخي جاراميلو، المعروف أيضًا باسم جوردي، في 5 مارس/آذار 2024

© AP Photo / Vadim Ghirda

ضابط أمن يدفع وسائل الإعلام بعيدًا بينما تبتسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل بدء مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست، رومانيا، في 6 مارس/آذار 2024.

ضابط أمن يدفع وسائل الإعلام بعيدًا بينما تبتسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل بدء مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست، رومانيا، في 6 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Vadim Ghirda

ضابط أمن يدفع وسائل الإعلام بعيدًا بينما تبتسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل بدء مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست، رومانيا، في 6 مارس/آذار 2024.

© AP Photo / Aijaz Rahi

رد فعل النساء على أحد المتحدثين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن في حديقة سكوير بارك في نيويورك، يوم السبت، 2 مارس/آذار 2024.

رد فعل النساء على أحد المتحدثين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن في حديقة سكوير بارك في نيويورك، يوم السبت، 2 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Aijaz Rahi

رد فعل النساء على أحد المتحدثين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن في حديقة سكوير بارك في نيويورك، يوم السبت، 2 مارس/آذار 2024.

© AFP 2023 / William West

القادة يشاهدون أداء صبي أسترالي من السكان الأصليين بعد التقاط الصورة خلال القمة الخاصة الخمسين للآسيان وأستراليا في ملبورن في 5 مارس/آذار 2024.

القادة يشاهدون أداء صبي أسترالي من السكان الأصليين بعد التقاط الصورة خلال القمة الخاصة الخمسين للآسيان وأستراليا في ملبورن في 5 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
8/16
© AFP 2023 / William West

القادة يشاهدون أداء صبي أسترالي من السكان الأصليين بعد التقاط الصورة خلال القمة الخاصة الخمسين للآسيان وأستراليا في ملبورن في 5 مارس/آذار 2024.

© Sputnik . Vitaly Nevar

آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة حيوان كالينينغراد في 6 آذار/مارس.

آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة حيوان كالينينغراد في 6 آذار/مارس. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vitaly Nevar

آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة حيوان كالينينغراد في 6 آذار/مارس.

© AP Photo / Matias Delacroix

أعضاء نادي مشجعي نادي كاراكاس، الذين يطلقون على أنفسهم اسم The Red Demons، يهتفون لفريقهم خلال مباراة ديربي لكرة القدم ضد ديبورتيفو تاتشيرا في ملعب أوليمبيكو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الأحد، 3 مارس/آذار 2024

أعضاء نادي مشجعي نادي كاراكاس، الذين يطلقون على أنفسهم اسم The Red Demons، يهتفون لفريقهم خلال مباراة ديربي لكرة القدم ضد ديبورتيفو تاتشيرا في ملعب أوليمبيكو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الأحد، 3 مارس/آذار 2024 - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matias Delacroix

أعضاء نادي مشجعي نادي كاراكاس، الذين يطلقون على أنفسهم اسم The Red Demons، يهتفون لفريقهم خلال مباراة ديربي لكرة القدم ضد ديبورتيفو تاتشيرا في ملعب أوليمبيكو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الأحد، 3 مارس/آذار 2024

© AFP 2023 / Prakash Mathema

رجل هندوسي في معبد باشوباتيناث عشية مهرجان "مها شيفاراتري"، وهو مهرجان سنوي مخصص للإله الهندوسي شيفا، في كاتماندو في 7 مارس/آذار 2024

رجل هندوسي في معبد باشوباتيناث عشية مهرجان &quot;مها شيفاراتري&quot;، وهو مهرجان سنوي مخصص للإله الهندوسي شيفا، في كاتماندو في 7 مارس/آذار 2024 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Prakash Mathema

رجل هندوسي في معبد باشوباتيناث عشية مهرجان "مها شيفاراتري"، وهو مهرجان سنوي مخصص للإله الهندوسي شيفا، في كاتماندو في 7 مارس/آذار 2024

© AFP 2023

أناس يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها وسط أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في دير البلح وسط غزة في 2 مارس/آذار 2024.

أناس يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها وسط أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في دير البلح وسط غزة في 2 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
12/16
© AFP 2023

أناس يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها وسط أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في دير البلح وسط غزة في 2 مارس/آذار 2024.

© AFP 2023 / Juni Kriswanto

راقصة تثبت مكياجها خلال مهرجان الدوريان في قرية وونوسالام في جومبانج، جزيرة جاوة الشرقية في 3 مارس/آذار 2024.

راقصة تثبت مكياجها خلال مهرجان الدوريان في قرية وونوسالام في جومبانج، جزيرة جاوة الشرقية في 3 مارس/آذار 2024. - سبوتنيك عربي
13/16
© AFP 2023 / Juni Kriswanto

راقصة تثبت مكياجها خلال مهرجان الدوريان في قرية وونوسالام في جومبانج، جزيرة جاوة الشرقية في 3 مارس/آذار 2024.

© AP Photo / Chris Pizzello

المراسلة داكيتا دانييلا أيتا، من الأرجنتين، ترقد على السجادة الحمراء بعد طرحها لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد في مسرح دولبي.

المراسلة داكيتا دانييلا أيتا، من الأرجنتين، ترقد على السجادة الحمراء بعد طرحها لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد في مسرح دولبي. - سبوتنيك عربي
14/16
© AP Photo / Chris Pizzello

المراسلة داكيتا دانييلا أيتا، من الأرجنتين، ترقد على السجادة الحمراء بعد طرحها لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد في مسرح دولبي.

© AFP 2023 / Jean-Philippe Ksiazek

بقرة تقف في حقل تحت الثلج المتساقط بينما تحلق الطيور فوق سوربييه بالقرب من سانت إتيان، وسط شرق فرنسا في 3 مارس/آذار 2024، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن مقاطعات لوزير وأرديش ولوار وهوت لوار هي الأكثر تأثرا بتساقط الثلوج، وتم وضعها في حالة "الإنذار البرتقالي".

بقرة تقف في حقل تحت الثلج المتساقط بينما تحلق الطيور فوق سوربييه بالقرب من سانت إتيان، وسط شرق فرنسا في 3 مارس/آذار 2024، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن مقاطعات لوزير وأرديش ولوار وهوت لوار هي الأكثر تأثرا بتساقط الثلوج، وتم وضعها في حالة &quot;الإنذار البرتقالي&quot;. - سبوتنيك عربي
15/16
© AFP 2023 / Jean-Philippe Ksiazek

بقرة تقف في حقل تحت الثلج المتساقط بينما تحلق الطيور فوق سوربييه بالقرب من سانت إتيان، وسط شرق فرنسا في 3 مارس/آذار 2024، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن مقاطعات لوزير وأرديش ولوار وهوت لوار هي الأكثر تأثرا بتساقط الثلوج، وتم وضعها في حالة "الإنذار البرتقالي".

© AFP 2023 / Luckenson Jean

تُظهر لقطة الشاشة هذه المأخوذة من AFPTV شخصًا ينظر من خلف باب بالقرب من السجن الرئيسي في بورت أو برنس، هايتي، في 3 مارس/آذار 2024، بعد هروب عدة آلاف من السجناء. قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص عندما هاجم أفراد عصابة السجن الرئيسي في عاصمة هايتي، ما أدى إلى فرار عدة آلاف من السجناء.

تُظهر لقطة الشاشة هذه المأخوذة من AFPTV شخصًا ينظر من خلف باب بالقرب من السجن الرئيسي في بورت أو برنس، هايتي، في 3 مارس/آذار 2024، بعد هروب عدة آلاف من السجناء. قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص عندما هاجم أفراد عصابة السجن الرئيسي في عاصمة هايتي، ما أدى إلى فرار عدة آلاف من السجناء. - سبوتنيك عربي
16/16
© AFP 2023 / Luckenson Jean

تُظهر لقطة الشاشة هذه المأخوذة من AFPTV شخصًا ينظر من خلف باب بالقرب من السجن الرئيسي في بورت أو برنس، هايتي، في 3 مارس/آذار 2024، بعد هروب عدة آلاف من السجناء. قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص عندما هاجم أفراد عصابة السجن الرئيسي في عاصمة هايتي، ما أدى إلى فرار عدة آلاف من السجناء.

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