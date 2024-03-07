الصور الأكثر غرابة لهذا الأسبوع

امرأة تنظر إلى دمى الزينة اليابانية (دمى هينا) المعروضة في مركز تسوق في مدينة كونوسو في محافظة سايتاما اليابانية في 2 مارس/آذار 2024.
امرأة تنظر إلى دمى الزينة اليابانية (دمى هينا) المعروضة في مركز تسوق في مدينة كونوسو في محافظة سايتاما اليابانية في 2 مارس/آذار 2024.
متظاهرون يدفعون شاحنة صغيرة لتحطيم باب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي في 6 مارس/آذار 2024، خلال احتجاج على اختفاء 43 طالبًا من مدرسة تدريب التدريس في أيوتزينابا في عام 2014،
متظاهرون يدفعون شاحنة صغيرة لتحطيم باب القصر الرئاسي في مكسيكو سيتي في 6 مارس/آذار 2024، خلال احتجاج على اختفاء 43 طالبًا من مدرسة تدريب التدريس في أيوتزينابا في عام 2014،
مصلون مسلمون يتجمعون حول النار في ضريح القديس الصوفي حضرة شاه حسين في باكستان لإحياء ذكرى وفاته، مهرجان الأضواء في لاهور في 2 مارس/آذار 2024.
مصلون مسلمون يتجمعون حول النار في ضريح القديس الصوفي حضرة شاه حسين في باكستان لإحياء ذكرى وفاته، مهرجان الأضواء في لاهور في 2 مارس/آذار 2024.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما يملأ أحد الحاضرين فنجانًا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 5 مارس/آذار 2024.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بينما يملأ أحد الحاضرين فنجانًا خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين في 5 مارس/آذار 2024.
سائح يقف لالتقاط صورة على تمثال باتشاماما للفنان خورخي جاراميلو، المعروف أيضًا باسم جوردي، في 5 مارس/آذار 2024
سائح يقف لالتقاط صورة على تمثال باتشاماما للفنان خورخي جاراميلو، المعروف أيضًا باسم جوردي، في 5 مارس/آذار 2024
ضابط أمن يدفع وسائل الإعلام بعيدًا بينما تبتسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل بدء مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست، رومانيا، في 6 مارس/آذار 2024.
ضابط أمن يدفع وسائل الإعلام بعيدًا بينما تبتسم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل بدء مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في بوخارست، رومانيا، في 6 مارس/آذار 2024.
رد فعل النساء على أحد المتحدثين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن في حديقة سكوير بارك في نيويورك، يوم السبت، 2 مارس/آذار 2024.
رد فعل النساء على أحد المتحدثين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن في حديقة سكوير بارك في نيويورك، يوم السبت، 2 مارس/آذار 2024.
القادة يشاهدون أداء صبي أسترالي من السكان الأصليين بعد التقاط الصورة خلال القمة الخاصة الخمسين للآسيان وأستراليا في ملبورن في 5 مارس/آذار 2024.
القادة يشاهدون أداء صبي أسترالي من السكان الأصليين بعد التقاط الصورة خلال القمة الخاصة الخمسين للآسيان وأستراليا في ملبورن في 5 مارس/آذار 2024.
آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة حيوان كالينينغراد في 6 آذار/مارس.
آكل النمل العملاق حديث الولادة في حديقة حيوان كالينينغراد في 6 آذار/مارس.
أعضاء نادي مشجعي نادي كاراكاس، الذين يطلقون على أنفسهم اسم The Red Demons، يهتفون لفريقهم خلال مباراة ديربي لكرة القدم ضد ديبورتيفو تاتشيرا في ملعب أوليمبيكو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الأحد، 3 مارس/آذار 2024
أعضاء نادي مشجعي نادي كاراكاس، الذين يطلقون على أنفسهم اسم The Red Demons، يهتفون لفريقهم خلال مباراة ديربي لكرة القدم ضد ديبورتيفو تاتشيرا في ملعب أوليمبيكو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الأحد، 3 مارس/آذار 2024
رجل هندوسي في معبد باشوباتيناث عشية مهرجان "مها شيفاراتري"، وهو مهرجان سنوي مخصص للإله الهندوسي شيفا، في كاتماندو في 7 مارس/آذار 2024
رجل هندوسي في معبد باشوباتيناث عشية مهرجان "مها شيفاراتري"، وهو مهرجان سنوي مخصص للإله الهندوسي شيفا، في كاتماندو في 7 مارس/آذار 2024
أناس يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها وسط أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في دير البلح وسط غزة في 2 مارس/آذار 2024.
أناس يبحثون عن أشياء يمكن إنقاذها وسط أنقاض مسجد البخاري الذي دمرته الغارات الإسرائيلية في دير البلح وسط غزة في 2 مارس/آذار 2024.
راقصة تثبت مكياجها خلال مهرجان الدوريان في قرية وونوسالام في جومبانج، جزيرة جاوة الشرقية في 3 مارس/آذار 2024.
راقصة تثبت مكياجها خلال مهرجان الدوريان في قرية وونوسالام في جومبانج، جزيرة جاوة الشرقية في 3 مارس/آذار 2024.
المراسلة داكيتا دانييلا أيتا، من الأرجنتين، ترقد على السجادة الحمراء بعد طرحها لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد في مسرح دولبي.
المراسلة داكيتا دانييلا أيتا، من الأرجنتين، ترقد على السجادة الحمراء بعد طرحها لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 يوم الأحد في مسرح دولبي.
بقرة تقف في حقل تحت الثلج المتساقط بينما تحلق الطيور فوق سوربييه بالقرب من سانت إتيان، وسط شرق فرنسا في 3 مارس/آذار 2024، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن مقاطعات لوزير وأرديش ولوار وهوت لوار هي الأكثر تأثرا بتساقط الثلوج، وتم وضعها في حالة "الإنذار البرتقالي".
بقرة تقف في حقل تحت الثلج المتساقط بينما تحلق الطيور فوق سوربييه بالقرب من سانت إتيان، وسط شرق فرنسا في 3 مارس/آذار 2024، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإن مقاطعات لوزير وأرديش ولوار وهوت لوار هي الأكثر تأثرا بتساقط الثلوج، وتم وضعها في حالة "الإنذار البرتقالي".
تُظهر لقطة الشاشة هذه المأخوذة من AFPTV شخصًا ينظر من خلف باب بالقرب من السجن الرئيسي في بورت أو برنس، هايتي، في 3 مارس/آذار 2024، بعد هروب عدة آلاف من السجناء. قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص عندما هاجم أفراد عصابة السجن الرئيسي في عاصمة هايتي، ما أدى إلى فرار عدة آلاف من السجناء.
تُظهر لقطة الشاشة هذه المأخوذة من AFPTV شخصًا ينظر من خلف باب بالقرب من السجن الرئيسي في بورت أو برنس، هايتي، في 3 مارس/آذار 2024، بعد هروب عدة آلاف من السجناء. قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص عندما هاجم أفراد عصابة السجن الرئيسي في عاصمة هايتي، ما أدى إلى فرار عدة آلاف من السجناء.