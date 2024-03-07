الصور الأكثر غرابة لهذا الأسبوع

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أعضاء نادي مشجعي نادي كاراكاس، الذين يطلقون على أنفسهم اسم The Red Demons، يهتفون لفريقهم خلال مباراة ديربي لكرة القدم ضد ديبورتيفو تاتشيرا في ملعب أوليمبيكو في كاراكاس، فنزويلا، يوم الأحد، 3 مارس/آذار 2024