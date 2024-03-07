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ترامب يدعو إلى "إقالة" بايدن وطرده من البيت الأبيض
ترامب يدعو إلى "إقالة" بايدن وطرده من البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، "محاط بالفاشيين والشيوعيين"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لنقول للرئيس الحالي "أنت... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T20:05+0000
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وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون، كل هذا سببه الفاسد جو (بايدن) والأشخاص المحيطين به، الماركسيين اليساريين المتطرفين والفاشيين والشيوعيين والاشتراكيين، بلدنا يديرها أناس لم نر مثلهم من قبل".وأضاف ترامب: "تحت قيادتي، لم يكن هناك تضخم، كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم. حان الوقت لنقول للفاسد جو بايدن، أنت مطرود".وتأتي تصريحات بايدن قبل خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي سيلقيه جو بايدن مساء الخميس.وفي وقت سابق، دعا ترامب، الذي يطلق عليه الكثيرون بالفعل منافس الحزب الجمهوري بلا منازع للرئاسة، بايدن للمشاركة في مناظرة متلفزة، ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان الرئيس الحالي مستعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وأعاد توجيه أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع إلى مقر حملته.
https://sputnikarabic.ae/20240306/ترامب-يفوز-في-الانتخابات-التمهيدية-للحزب-الجمهوري-بولاية-فرجينيا-1086702456.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يدعو إلى "إقالة" بايدن وطرده من البيت الأبيض

20:05 GMT 07.03.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / JULIA NIKHINSON
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صرّح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأن رئيس الدولة الحالي، جو بايدن، "محاط بالفاشيين والشيوعيين"، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لنقول للرئيس الحالي "أنت مطرود".
وكتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أنتم تخسرون الكثير من المال لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ماذا يفعلون، كل هذا سببه الفاسد جو (بايدن) والأشخاص المحيطين به، الماركسيين اليساريين المتطرفين والفاشيين والشيوعيين والاشتراكيين، بلدنا يديرها أناس لم نر مثلهم من قبل".

وأوضح ترامب أن بايدن وممثلين آخرين عن الحزب الديمقراطي الأمريكي سرقوا تريليونات الدولارات من الأمريكيين وأنفقوها على احتياجات المهاجرين غير الشرعيين والأجندة "الخضراء"، مما أثار أعلى معدل تضخم في البلاد منذ سنوات عديدة.

الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
ترامب يفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية فرجينيا
أمس, 02:09 GMT
وأضاف ترامب: "تحت قيادتي، لم يكن هناك تضخم، كان لدينا أعظم اقتصاد في تاريخ العالم. حان الوقت لنقول للفاسد جو بايدن، أنت مطرود".
وتأتي تصريحات بايدن قبل خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي سيلقيه جو بايدن مساء الخميس.
وفي وقت سابق، دعا ترامب، الذي يطلق عليه الكثيرون بالفعل منافس الحزب الجمهوري بلا منازع للرئاسة، بايدن للمشاركة في مناظرة متلفزة، ورفض البيت الأبيض توضيح ما إذا كان الرئيس الحالي مستعدا لاتخاذ مثل هذه الخطوة، وأعاد توجيه أسئلة الصحفيين حول هذا الموضوع إلى مقر حملته.
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