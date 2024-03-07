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https://sputnikarabic.ae/20240307/كوريا-الجنوبية-والولايات-المتحدة-الأمريكية-تجريان-مناورات-درع-الحرية-24-العسكرية-1086760748.html
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات "درع الحرية 24" العسكرية
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات "درع الحرية 24" العسكرية
سبوتنيك عربي
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات عسكرية "درع الحرية 24"
2024-03-07T13:11+0000
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وتمثل تلك المناورات هذا العام، جزءا من عمليات التصعيد العسكري الأمريكية، التي تحاول واشنطن استخدامها لاستفزاز دول أخرى وخاصة الصين وكوريا الشمالية لإشعال حرب في المنطقة، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.في الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، تعرف على تفاصيل مناورات "درع الحرية 24" العسكرية .اقرأ المزيد - أمريكا تنهار من الداخل... الصين تحاول تجنب محاولاتها اليائسة لإشعال الحرب
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كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات عسكرية "درع الحرية 24"
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات عسكرية "درع الحرية 24"

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات "درع الحرية 24" العسكرية

13:11 GMT 07.03.2024
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تجري الولايات المتحدة الأمريكية مع كوريا الجنوبية وعدد من حلفائها مناورات عسكرية ضخمة تحمل اسم "درع الحرية 2024".
وتمثل تلك المناورات هذا العام، جزءا من عمليات التصعيد العسكري الأمريكية، التي تحاول واشنطن استخدامها لاستفزاز دول أخرى وخاصة الصين وكوريا الشمالية لإشعال حرب في المنطقة، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
في الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك"، تعرف على تفاصيل مناورات "درع الحرية 24" العسكرية .
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات عسكرية درع الحرية 24 - سبوتنيك عربي
كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تجريان مناورات عسكرية درع الحرية 24 - سبوتنيك عربي
اقرأ المزيد - أمريكا تنهار من الداخل... الصين تحاول تجنب محاولاتها اليائسة لإشعال الحرب
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