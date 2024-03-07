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https://sputnikarabic.ae/20240307/لحظة-إنقاذ-طاقم-سفينة-بعد-استهدافها-بطائرة-مسيرة-في-خليج-عدن-فيديو-1086775559.html
لحظة إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن... فيديو
لحظة إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت البحرية الهندية، اليوم الخميس، أنها أنقذت 21 فردا من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، التي تم استهدافها قبالة سواحل اليمن. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T16:15+0000
2024-03-07T16:15+0000
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ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذتها باستخدام طائرات هليكوبتر.وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيرة في 06 مارس/آذار (الأربعاء)، على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن".وأضافت: "أدى الهجوم إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".وأوضحت أن قواتها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين.و"تم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي"، وفق البيان.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240307/أنصار-الله-العالم-يجمع-على-إجرام-ووحشية-ما-تشهده-غزة-ما-عدا-أمريكا-وبريطانيا-1086767934.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, نادي الفيديو, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, نادي الفيديو, الأخبار

لحظة إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن... فيديو

16:15 GMT 07.03.2024
© AP Photo / ISNAاستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / ISNA
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أعلنت البحرية الهندية، اليوم الخميس، أنها أنقذت 21 فردا من طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، التي تم استهدافها قبالة سواحل اليمن.
ونشرت البحرية الهندية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، التي نفذتها باستخدام طائرات هليكوبتر.
وقالت البحرية الهندية عبر منصة "إكس"، إنه "تم الإبلاغ عن اشتعال النيران في ناقلة البضائع التي تحمل علم بربادوس بعد هجوم بطائرة مسيرة في 06 مارس/آذار (الأربعاء)، على بعد نحو 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن".
وأضافت: "أدى الهجوم إلى إصابات خطيرة في الطاقم وأجبره على ترك السفينة".
وأوضحت أن قواتها وصلت إلى الموقع وأنقذت 21 من أفراد الطاقم، بما في ذلك مواطن هندي، باستخدام طائرات هليكوبتر وقوارب، كما قدمت المساعدة الطبية للمصابين.
و"تم بعد ذلك إجلاء طاقم السفينة إلى جيبوتي"، وفق البيان.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
"أنصار الله": العالم يجمع على إجرام ووحشية ما تشهده غزة ما عدا أمريكا وبريطانيا
14:01 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
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Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "أنصار الله" تعلن تنفيذ 96 عملية عسكرية لدعم غزة حتى الآن14:17 GMT
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