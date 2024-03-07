https://sputnikarabic.ae/20240307/ما-هو-أطول-نهر-في-العالم؟-1086749020.html

ما هو أطول نهر في العالم؟

ما هو أطول نهر في العالم؟

سبوتنيك عربي

تغطي الأنهار الكبيرة والصغيرة كوكبنا مثل الأوعية الدموية، حيث يوجد نحو 4 مليارات ممر مائي على سطح الكرة الأرضية، من أنهار صغيرة إلى أكبر المجاري المائية التي... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T09:46+0000

2024-03-07T09:46+0000

2024-03-07T09:46+0000

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تعتبر الأنهار من أهم الأدوات التي تصنع تاريخ العالم، فعلى طول شواطئها ولدت وتعززت معظم الحضارات القديمة، وشهدت مياهها أوقات العظمة وانهيار الإمبراطوريات العظيمة، ومعارك لا حصر لها، وانتصارات وهزائم حدثت في تياراتها.إن معرفة الطول الدقيق للنهر تعتبر عملية معقدة، فأنت بحاجة إلى معرفة موقع منبعه وأين يقع مصبه، كنقطة البداية والنهاية للنهر، على التوالي.قد يكون هذا أصعب مما يبدو ويمكن أن يتغير بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي أخذ الروافد والقنوات في الاعتبار إلى تعقيد الأمور بشكل أكبر، إلى جانب التغيرات الموسمية التي يمكن أن يمر بها النهر.ولهذا السبب، فإن طول النهر ليس علمًا دقيقًا، ولهذا السبب سترى أطوالًا مختلفة مدرجة على المواقع الإلكترونية، وهذا يعني أيضًا أن أطول نهر على وجه الأرض محل نزاع. الأطوال المذكورة أدناه هي تقديرات تقريبية تأخذ في الاعتبار سلسلة من المتغيرات.أطول 10 أنهار في العالمنهر النيل: 6650 كمالنيل هو بلا شك أطول نهر في العالم. منبع مياه النيل هو نهر كاجيرا الذي ينبع من رواندا، ويصب في بحيرة "فيكتوريا" على هضبة في شرق أفريقيا ويخرج منها باسم النيل الأبيض. بعد قطع مسافة 6,650 كم، يتدفق نهر النيل إلى البحر الأبيض المتوسط، مشكلًا دلتا واسعة قبالة سواحل مصر.نهر النيل نهر ينبض بالحياة، وقد استقر معظم المصريين على ضفافه منذ العصور القديمة. واليوم، أصبحت دلتا النيل، الممتدة من ضواحي القاهرة، مأهولة بالسكان ومتطورة بشكل خاص.يتمتع النيل المهيب بنظام بيئي خاص، حيث تعيش آلاف الأنواع من الحيوانات على ضفاف النهر وتنمو مجموعة كبيرة ومتنوعة من النباتات فيه. تعيش أفراس النهر والتماسيح في هذا النهر، وتوجد السلاحف والثعابين. يوجد الكثير من الأسماك في النيل، 60% من صيد السمك في هذا النهر يأتي من الدلتا الواقعة في مصر. النهر موطن لسمك "الفرخ النيلي" والتي يمكن أن يصل وزن السمكة منها إلى 150 كيلوغرامًا!ومن المثير للاهتمام أن نهر النيل، من بين أطول أنهار العالم، رغم طوله القياسي، يعد من أصغر الأنهار من حيث التدفق السنوي للمتر المكعب من المياه.يصب نهر النيل في البحر الأبيض المتوسط، حيث يشكل دلتا النيل الشاسعة، التي تغطي مساحة قدرها 24 ألف كيلومتر مربع، ما يجعلها واحدة من أكبر الدلتا في العالم، ويعيش ما يقرب من 50% من سكان مصر، أي نحو 40 مليون نسمة، في منطقة دلتا النيل. لآلاف السنين، كان نهر النيل حاسما في تطور الحضارة المصرية.نهر الأمازون: 6400 كمهذا ليس ثاني أطول نهر في العالم فحسب، بل هو أيضًا أحد أوسع الأنهار، حيث يصل عرضه في الروافد السفلية، خلال موسم الأمطار، إلى 100 كيلومتر. مياهه القوية تجعل من المستحيل وضع أي جسر يربط بين الضفتين، لذلك لا يمكن عبور النهر إلا بالقوارب، ونظرًا لأن نهر الأمازون يضم أكثر من 200 رافد، غالبًا ما تكون مصادره في مناطق أمريكا الجنوبية، التي لا يزال يتعذر على البشر الوصول إليها، فمن الصعب تحديد طوله الدقيق. الطول الأكثر شيوعًا هو 6400 كم، إلا أن بعض العلماء يعتقدون أنه يبلغ 7040 كم، ما يجعل نهر الأمازون أطول نهر في العالم.تعتبر بداية نهر الأمازون بمثابة التقاء نهرين - أوكاهالي ومارانيون، في الجزء الشمالي الشرقي من البيرو. تستمر منطقة الأمازون شرقًا عبر عدة آلاف من الكيلومترات من الغابة البرازيلية. في هذا الوقت، يتدفق إلى روافده العديدة ويتدفق على طول المسار إلى المحيط الأطلسي، حيث يوجد مصبه.نهر اليانغتسي: 6300 كمأطول نهر في آسيا وثالث أكبر نهر في العالم، يتدفق منبعه من هضبة التبت، وبعد أن يقطع 6300 كيلومتر (وفقًا لبعض المصادر، حتى 5520 كيلومترًا)، يتجه إلى بحر الصين الشرقي قبالة ساحل شنغهاي. يعد حوض اليانغتسي موطنًا لما يصل إلى 40% من إجمالي سكان الصين، ويزرع ما يصل إلى 75% من إجمالي الأرز في الصين في المناطق المجاورة للنهر.نهر المسيسبي: 6275 كموهو رابع أطول نهر في العالم بعد نهر النيل والأمازون ونهر اليانغتسي، يتدفق نهر المسيسيبي من بحيرة "إتاسكا" في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، بالقرب من الحدود مع كندا، ويتدفق في جميع أنحاء البلاد، وبعد أن يقطع مسافة 6275 كم، يتدفق إلى خليج المكسيك قبالة الساحل الجنوبي للولايات المتحدة. يجري نهر المسيسيبي عبر إجمالي 10 ولايات أمريكية، وأكبر المدن الواقعة على ضفافه هي مينيابوليس وممفيس ونيو أورليانز.يعد المسيسيبي أكبر نهر في أمريكا الشمالية وشريان نقل مهم، فهو يوفر الوصول إلى خليج المكسيك والمناطق الوسطى من الولايات المتحدة، وبمساعدة نظام من الأقفال والقنوات، يمكن الوصول إلى نيويورك.نهر ينيسي: 5539 كمهو أطول نهر يتدفق إلى المحيط المتجمد الشمالي. تعود أصول نهر ينيسي إلى مدينة كيزيل الروسية. يبلغ طول النهر، مقاسًا من هذه النقطة، 5539 كيلومترًا وهو صالح للملاحة بالكامل تقريبًا. تخلق موارد مياه الأنهار الضخمة إمكانات هائلة لتوفير الطاقة، والتي تستخدمها العديد من محطات الطاقة الكهرومائية. حقيقة مثيرة للاهتمام هي أن مياه نهر ينيسي تتدفق عبر جميع المناطق المناخية في سيبيريا، لذلك يمكن للدببة القطبية والجِمال العيش على طول ضفافه.النهر الأصفر: 5540 كمهو الثاني، بعد نهر اليانغتسي، أطول نهر في الصين، بطول 5464 كم، حيث ولدت حضارة الصين القديمة فوق ضفافه مباشرة. يتدفق النهر عبر جبال بيان هار شان في وسط الصين وينتهي في خليج البحر الأصفر على الساحل الشرقي للبلاد. يؤدي التراكم السريع للغاية للرواسب في قاع النهر نتيجة العواصف الترابية إلى حدوث فيضانات متكررة وتغيرات في تدفق النهر، والتي غالبًا ما تكون لها عواقب كارثية على الناس والاقتصاد.يطلق عليه في الصين اسم النهر الأصفر، ويتعلق الأمر كله بلون الماء المرتبط بمحتوى الطمي العالي. ومع ذلك، فإن النهر الأصفر ليس أصفر اللون في كل مكان، ففي أول ألفي كيلو متر من منبعه، تكون المياه فيه واضحة وضوح الشمس، وعندها فقط تكتسب لونا غريبًا.نهر أوب: 5410 كميبلغ طول نهر أوب مع أطول رافد له نهر إرتيش 5,410 كم، ما يضعه في المركز السادس في قائمة أطول 10 أنهار في العالم. يتدفق من المنحدرات المتجمدة لجبال ألتاي في الصين، بالقرب من الحدود مع منغوليا، ويتدفق إلى بحر كارا في سهل سيبيريا الغربي في القطب الشمالي في روسيا. يوجد في بعض أجزاء نهر أوب غطاء جليدي لمدة تصل إلى 220 يومًا في السنة.نهر بارانا: 4880 كموهو أطول نهر في أمريكا الجنوبية بعد الأمازون. تم تشكيله من اتصال مياه نهري - ريو غراندي وبارانايبا، اللذان يتدفقا من جبال جنوب شرق البرازيل، والذي يعتبر منبع نهر بارانا. يصب هذا النهر في المحيط الأطلسي قبالة سواحل الأرجنتين والأوروغواي، ويغطي مساحة إجمالية قدرها 4880 كم، ويعتبر أعرض نهر في العالم.نهر الكونغو: 4700 كمهذا النهر المعروف أيضًا باسم "زائير"، هو أيضًا أحد أطول الأنهار وهو أيضًا أعمق نهر في العالم، حيث يصل عمقه إلى 220 مترًا، ويبدأ النهر بالتدفق من السفوح الجبلية في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالقرب من الحدود مع زامبيا، ويمتد طوله لـ4700 كيلومتر عبر كامل البلاد تقريبًا ليصل أخيرًا إلى المحيط الأطلسي.يحمل هذا النهر الأفريقي لقبًا لا يمكن إنكاره وهو أنه الأعمق في العالم، ويصل العمق في بعض الأماكن إلى 220 مترا. في أماكن أخرى من النهر، تكون المسافة إلى القاع في المتوسط ​​أقل من 10 إلى 80 مترًا.يتدفق عبر غابات الكونغو المطيرة، وهو ثاني أقوى تدفق في العالم بعد نهر الأمازون. يوفر هذا النهر مصدرًا حيويًا للمياه لأكثر من 400 نوع من الثدييات، بما في ذلك الغوريلا وفيلة الأدغال الأفريقية والبونوبو، وأكثر من ذلك، مع وجود أكثر من 1700 نوع من الطيور والأسماك أيضًا.وهو النهر الرئيسي الوحيد في العالم الذي يعبر خط الاستواء مرتين.نهر آمور: 4416 كمينبع هذا النهر من تلال منشوريا في شمال شرق الصين، ومن هناك يتحول شرقًا، مشكلًا حدودًا طبيعية بين الدولة الأكثر سكانًا في العالم الصين، وأكبر دولة في العالم من حيث المساحة، أي روسيا. ويتدفق نهر آمور لمسافة أكبر يبلغ إجماليها 4444 كيلومترًا ، ويصل إلى مصبه في مضيق تارتاري على الساحل الروسي على المحيط الهادئ. في اللغة الصينية، يسمى آمور هيلونغ جيانغ، وهو ما يعني نهر التنين الأسود.أطول نهر في الشرق الأقصى، ومن المثير للاهتمام أن كيوبيد له عدة أسماء. يطلق عليه الصينيون اسم "هيلونغجيانغ - التنين الأسود". يعتقد سكان الدولة الوسطى أن مخلوقًا أسطوريًا ينام في قاع النهر. يطلق المغول على النهر اسم "خارا- مورين" (النهر الأسود الكبير)، ويطلق عليه التونغيون اسم "إيفور" (السلام الطيب)، ويطلق عليه النيفك (شعب في أقصى الشرق الروسي) اسم "لا" (أسود).

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