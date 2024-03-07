https://sputnikarabic.ae/20240307/مقاتلات-أمريكية-وبريطانية-تقصف-مطار-الحديدة-الدولي-في-اليمن-1086780126.html
مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف مطار الحديدة الدولي في اليمن
مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف مطار الحديدة الدولي في اليمن
سبوتنيك عربي
شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الخميس، غارة على مطار الحديدة الدولي، كما استهدفت موقعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية في منطقة الجبانة شمال غربي مدينة... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T20:02+0000
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وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا موقعاً لجماعة "أنصار الله" في منطقة الجبانة شمال غربي مدينة الحديدة.وأضافت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت أيضا مطار الحديدة الدولي.وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف اليوم الخميس، أن الجماعة نفذت 96 عملية استهدفت فيها 61 سفينة، دعما للفلسطينيين منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.وقال الحوثي في كلمة تلفزيونية إنه تم إطلاق 403 صواريخ وطائرات مسيرة في تلك العمليات، مضيفا أن الأسبوع الحالي وحده شهد ثماني هجمات استهدفت فيها سبع سفن واستخدم فيها 19 صاروخا وطائرة مسيرة.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع لـ"أنصار الله" (الحوثيين) بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20240307/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-قطر-وبريطانيا-تبحثان-وقف-إطلاق-نار-فوري-في-غزة-1086740764.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, الأخبار
مقاتلات أمريكية وبريطانية تقصف مطار الحديدة الدولي في اليمن
شنت مقاتلات أمريكية وبريطانية، اليوم الخميس، غارة على مطار الحديدة الدولي، كما استهدفت موقعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية في منطقة الجبانة شمال غربي مدينة الحديدة.
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا موقعاً لجماعة "أنصار الله" في منطقة الجبانة شمال غربي مدينة الحديدة.
وأضافت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدفت أيضا مطار الحديدة الدولي
.
وكان زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد كشف اليوم الخميس، أن الجماعة نفذت 96 عملية
استهدفت فيها 61 سفينة، دعما للفلسطينيين منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال الحوثي في كلمة تلفزيونية إنه تم إطلاق 403 صواريخ وطائرات مسيرة في تلك العمليات، مضيفا أن الأسبوع الحالي وحده شهد ثماني هجمات استهدفت فيها سبع سفن واستخدم فيها 19 صاروخا وطائرة مسيرة.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله
" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية متكررة على مواقع لـ"أنصار الله" (الحوثيين) بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.