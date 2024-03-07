https://sputnikarabic.ae/20240307/نائب-روسي-يعلق-على-انضمام-السويد-إلى-حلف-الناتو--1086774985.html
نائب روسي يعلق على انضمام السويد إلى حلف الناتو
نائب روسي يعلق على انضمام السويد إلى حلف الناتو
سبوتنيك عربي
صرح النائب في مجلس الفيدرالية الروسي، ألكسندر شندريوك - تشيدكوف، أنه بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، فإن روسيا ستضطر إلى الرد على تقدم الحلف من خلال تعزيز... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T15:42+0000
2024-03-07T15:42+0000
2024-03-07T15:42+0000
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وقال النائب: "انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال، لا يمكن إلا أن يثير القلق، فالسويد تمتلك قوة عسكرية خطيرة في القارة، وقد ضمن حيادها لسنوات عديدة توازن القوى في بحر البلطيق وفي أوروبا ككل".وقي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن السويد ستصبح رسميا الدولة العضو رقم 32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو".وقال البيت الأبيض، في بيان على الموقع الإلكتروني: "السويد تنضم رسميًا إلى حلف الناتو في 7 مارس 2024، لتصبح الحليف الثاني والثلاثين".وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20240307/السويد-تنضم-رسميا-إلى-الناتو-وتصبح-العضو-رقم-32-في-الحلف-1086760860.html
https://sputnikarabic.ae/20240226/البرلمان-المجري-يصادق-على-طلب-السويد-الانضمام-إلى-الناتو-1086429316.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب روسي يعلق على انضمام السويد إلى حلف الناتو
صرح النائب في مجلس الفيدرالية الروسي، ألكسندر شندريوك - تشيدكوف، أنه بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، فإن روسيا ستضطر إلى الرد على تقدم الحلف من خلال تعزيز مجموعتها الغربية من القوات.
وقال النائب: "انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بطبيعة الحال، لا يمكن إلا أن يثير القلق، فالسويد تمتلك قوة عسكرية خطيرة في القارة، وقد ضمن حيادها لسنوات عديدة توازن القوى في بحر البلطيق وفي أوروبا ككل".
وأكد النائب أن روسيا لن تقف جانبا من هذه العمليات و"ستضطر إلى الرد على التقدم العدواني لحلف شمال الأطلسي من خلال تعزيز مجموعتها الغربية من القوات".
وقي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن السويد ستصبح رسميا الدولة العضو رقم 32 في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال البيت الأبيض، في بيان على الموقع الإلكتروني: "السويد تنضم رسميًا إلى حلف الناتو في 7 مارس 2024، لتصبح الحليف الثاني والثلاثين".
وأضاف البيان: "السويد دولة ديمقراطية قوية ولديها جيش ذو قدرة عالية يشاركنا قيمنا ورؤيتنا للعالم، ووجود السويد كحليف في "الناتو" سيجعل الولايات المتحدة وحلفاءنا أكثر أمانًا".
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يقوم الناتو بتوسيع مبادراته ضدها
. وأعربت موسكو مراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وأشارت موسكو مرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة، ووفقا لما أكده المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.