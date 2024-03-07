https://sputnikarabic.ae/20240307/-ضربات-أمريكية-استباقية-ضد-طائرتين-مسيرتين-بمنطقة-تحت-سيطرة-أنصار-الله-باليمن-1086741096.html

ضربات أمريكية استباقية ضد طائرتين مسيرتين بمنطقة تحت سيطرة "أنصار الله" باليمن

ضربات أمريكية استباقية ضد طائرتين مسيرتين بمنطقة تحت سيطرة "أنصار الله" باليمن

سبوتنيك عربي

أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، فجر اليوم الخميس، بتنفيذ ضربات استباقية ضد طائرتين بدون طيار في منطقة تخضع لسيطرة "أنصار الله" باليمن. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T02:35+0000

2024-03-07T02:35+0000

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وأوضحت "سنتاكوم" في بيان عبر موقع "إكس" أنه "في حوالي الساعة 7:14 مساءً، (بتوقيت صنعاء)، نفذت القيادة المركزية للولايات المتحدة ضربات دفاع عن النفس ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها "أنصار الله" في اليمن، شكلت تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".وأرجع البيان هذه الضربات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الخميس، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" اليمنية، واستهدف السفينة "ترو كونفيدنس" بخليج عدن قتل 3 من طاقمها وأصاب 4 آخرين وألحق أضرارا جسيمة بالسفينة.جاء ذلك في بيان نشرته "سنتاكوم" عبر حسابها على موقع "إكس" قالت فيه إنه: "في حوالي الساعة 11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 6 مارس/ آذار، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها أنصار الله في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة "إم.في ترو كونفيدنس"، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم بربادوس، أثناء عبورها خليج عدن.وأشار البيان إلى أن الصاروخ أصاب السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما تعرضت السفينة لأضرار جسيمة.واختتم بيان الجيش الأمريكي بأن "هذا هو الصاروخ الصاروخي الباليستي الخامس الذي يطلقه أنصار الله في اليومين الماضيين، وأن هذه الهجمات المتهورة التي يشنها أنصار الله تؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية وتودي بحياة البحارة الدوليين".

https://sputnikarabic.ae/20240306/باحث-يمني-لـسبوتنيك-أمريكا-فشلت-في-التصدي-لهجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1086733844.html

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