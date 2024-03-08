https://sputnikarabic.ae/20240308/إصابات-بعد-اعتداء-مستوطنين-إسرائيليين-على-منازل-فلسطينيين-جنوب-الخليل-1086809931.html
إصابات بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل
إصابات بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بإصابة مسن وشاب برضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T22:04+0000
2024-03-08T22:04+0000
2024-03-08T22:04+0000
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وبحسب "وفا"، فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة الركيز بمسافر يطا.كما اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.وبحسب "وفا"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قريتي رمانة وجلبون وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل والمواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر، وعرابة، ومركة، والجلمة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، وفقوعة، والطيبة، وشنت حملة تفتيش فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240308/أبو-عبيدة-نقاتل-العدو-الإسرائيلي-لليوم-154-ونكبده-خسائر-كبيرة-ولدينا-المزيد-1086804056.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مدينة الخليل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
مدينة الخليل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
إصابات بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بإصابة مسن وشاب برضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل.
وبحسب "وفا"، فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين ومنازلهم
في منطقة الركيز بمسافر يطا.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فلسطينيا نقل إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج جراء إصابته برصوض مختلفة، كما أصيب مواطن آخر، أسعف ميدانيا.
كما اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.
وبحسب "وفا"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قريتي رمانة وجلبون وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل والمواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.
وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر، وعرابة، ومركة، والجلمة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، وفقوعة، والطيبة، وشنت حملة تفتيش فيها.