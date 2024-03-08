عربي
https://sputnikarabic.ae/20240308/إصابات-بعد-اعتداء-مستوطنين-إسرائيليين-على-منازل-فلسطينيين-جنوب-الخليل-1086809931.html
إصابات بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل
إصابات بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بإصابة مسن وشاب برضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T22:04+0000
2024-03-08T22:04+0000
مدينة الخليل
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080880960_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a48a8ebc0d3c97d276f75188826e1999.jpg
وبحسب "وفا"، فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة الركيز بمسافر يطا.كما اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.وبحسب "وفا"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قريتي رمانة وجلبون وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل والمواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر، وعرابة، ومركة، والجلمة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، وفقوعة، والطيبة، وشنت حملة تفتيش فيها.
https://sputnikarabic.ae/20240308/أبو-عبيدة-نقاتل-العدو-الإسرائيلي-لليوم-154-ونكبده-خسائر-كبيرة-ولدينا-المزيد-1086804056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0a/1080880960_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e1d9213361ab41418e69d0187ecb9133.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مدينة الخليل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي
مدينة الخليل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم العربي

إصابات بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين على منازل فلسطينيين جنوب الخليل

22:04 GMT 08.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالفلسطينيون يشيّعون الطفل ميلاد الراعي في مخيم العروب شمال الخليل وخمس إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة عقب الجنازة
الفلسطينيون يشيّعون الطفل ميلاد الراعي في مخيم العروب شمال الخليل وخمس إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات عنيفة عقب الجنازة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، بإصابة مسن وشاب برضوض، بعد اعتداء مستوطنين عليهم بمسافر يطا جنوب الخليل.
وبحسب "وفا"، فإن مجموعة من المستوطنين اعتدت على الفلسطينيين ومنازلهم في منطقة الركيز بمسافر يطا.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، إن فلسطينيا نقل إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج جراء إصابته برصوض مختلفة، كما أصيب مواطن آخر، أسعف ميدانيا.
كما اندلعت مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، في قريتي جلبون ورمانة، واقتحمت قرى وبلدات في محافظة جنين.
وبحسب "وفا"، فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت قريتي رمانة وجلبون وسط إطلاق الرصاص تجاه المنازل والمواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
أبو عبيدة: نكبد العدو خسائر كبيرة ولدينا المزيد بعد 154 يوما من القتال
17:13 GMT
وأضافت أن تلك القوات اقتحمت قرى وبلدات سيلة الظهر، وعرابة، ومركة، والجلمة، ودير غزالة، وعرانة، وعربونة، وفقوعة، والطيبة، وشنت حملة تفتيش فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала