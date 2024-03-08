https://sputnikarabic.ae/20240308/إصابة-3-جنود-إسرائيليين-في-إطلاق-نار-شمال-الضفة-الغربية-1086810063.html

إصابة 3 جنود إسرائيليين في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

إصابة 3 جنود إسرائيليين في إطلاق نار شمال الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم مزدوج شنه مسلحون فلسطينيون على حاجز عسكري قرب بؤرة استيطانية تعرف باسم "حومش" بين... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T22:47+0000

2024-03-08T22:47+0000

2024-03-08T22:47+0000

العالم

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

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القدس - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "3 جنود أصيبوا جراء عملية إطلاق نار"، واصفة جراح أحدهم بـ"الخطيرة".من جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "خلال نشاط استباقي قامت به قوات جيش الدفاع بالقرب من قرية سيلة (في لواء شومرون) الظهر فجر مخربون عبوة ناسفة في المنطقة".وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم كان عملية مزدوجة، حيث هاجم مسلحون فلسطينيون النقطة العسكرية وأطلقوا عليها أكثر من ثلاثين عيارا ناريا، وعندما شرع باقي الجنود بمطاردتهم تفجر لغم بالجنود، مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم أحدهم جراحه وصفت بالخطيرة وآخر متوسطة والثالث خفيفة".وكانت حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة.وبوقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20240308/إصابات-بعد-اعتداء-مستوطنين-إسرائيليين-على-منازل-فلسطينيين-جنوب-الخليل-1086809931.html

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