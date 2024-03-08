عربي
https://sputnikarabic.ae/20240308/الأردن-يرد-على-تلميح-إسرائيل-بعدم-تمديد-اتفاقية-المياه-1086795107.html
الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه
الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، بأن عمان طلبت دراسة الأمور الخاصة باتفاقية المياه فنيا وتقنيا مع الطرف الإسرائيلي والتي ستنتهي، في أبريل/... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T12:12+0000
2024-03-08T12:12+0000
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/80/1020248034_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3b4abb9a38d54d4b639279bf2fb63ed5.jpg
وبحسب وكالة "عمون"، أضاف المبيضين أنه "على أساس هذه الدراسة إما يبيعون المياه أو لا يبيعونها".ولفت إلى أن "أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي، في ذلك الشأن، فالأردن غير معني بها".وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم موافقة إسرائيل على التمديد، أكد المبيضين أن "التفاصيل والأمور الفنية البحتة كافة من اختصاص وزارة المياه".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن "عمان طلبت من تل أبيب، تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، لعام إضافي".وبحسب الهيئة، فإن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأردن، تضمنت طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، وهي التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين والتحريض ضدها.كما شددت إسرائيل على أهمية إعادة العلاقات إلى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء إلى عمان وتل أبيب.
https://sputnikarabic.ae/20240125/إسرائيل-تدرس-عدم-تجديد-اتفاقية-المياه-مع-الأردن-بسبب-موقفه-الرافض-للحرب-على-غزة-1085401652.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/80/1020248034_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_b0603b283a0a343fb77748b66a68cbe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الأردن يرد على تلميح إسرائيل بعدم تمديد اتفاقية المياه

12:12 GMT 08.03.2024
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© flickr.com / Isriya Paireepairit
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الحكومة الأردنية، مهند المبيضين، بأن عمان طلبت دراسة الأمور الخاصة باتفاقية المياه فنيا وتقنيا مع الطرف الإسرائيلي والتي ستنتهي، في أبريل/ نيسان المقبل.
وبحسب وكالة "عمون"، أضاف المبيضين أنه "على أساس هذه الدراسة إما يبيعون المياه أو لا يبيعونها".

وتابع المتحدث باسم الحكومة الأردنية: "نحن نشتري كمية وندفع ثمنها".

ولفت إلى أن "أي تصريحات أخرى تصدر من الجانب الإسرائيلي، في ذلك الشأن، فالأردن غير معني بها".
وحول مدى جاهزية الأردن في حال عدم موافقة إسرائيل على التمديد، أكد المبيضين أن "التفاصيل والأمور الفنية البحتة كافة من اختصاص وزارة المياه".
الحدود بين إسرائيل إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2024
إسرائيل تدرس عدم تجديد اتفاقية المياه مع الأردن بسبب موقفه الرافض للحرب على غزة
25 يناير, 12:33 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت يوم الاثنين الماضي، بأن "عمان طلبت من تل أبيب، تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، لعام إضافي".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه "تجري في إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، مشاورات بخصوص الطلب ولم يتم الرد عليه بعد".

وبحسب الهيئة، فإن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأردن، تضمنت طلبات مقابل تمديد اتفاقية زيادة إمدادات المياه، وهي التخفيف من حدة تصريحات المسؤولين الأردنيين والتحريض ضدها.
كما شددت إسرائيل على أهمية إعادة العلاقات إلى شكلها الطبيعي، بما يشمل عودة السفراء إلى عمان وتل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTЖенщины перед зданием, поврежденным в результате израильской бомбардировки в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... 60 ألف فلسطينية حامل بالقطاع يعانين من سوء التغذيةأمس, 23:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала