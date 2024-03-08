https://sputnikarabic.ae/20240308/البنتاغون-لن-تكون-هناك-قوات-أمريكية-على-أرض-غزة-بسبب-الميناء-المؤقت-1086808027.html

البنتاغون: لن تكون هناك قوات أمريكية على أرض غزة بسبب الميناء المؤقت

البنتاغون: لن تكون هناك قوات أمريكية على أرض غزة بسبب الميناء المؤقت

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بات رايدر، اليوم الجمعة، أن بلاده بصدد الاستعداد لنشر قوات لمهمة ميناء غزة المؤقت في البحر الأبيض المتوسط، لزيادة... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T20:30+0000

2024-03-08T20:30+0000

2024-03-08T20:30+0000

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وشدد رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون، أن "مهمة ميناء غزة تتضمن وجود أفراد عسكريين أمريكيين على متن سفن عسكرية قبالة شاطئ غزة، وليس على الشاطئ".وأشار إلى أن "أمريكا تتوقع مشاركة أكثر من 1000 جندي أمريكي في بناء ميناء غزة المؤقت".وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن الجيش الأمريكي سيتولى مسؤولية إنشاء ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات دون أن تكون له قوات على الأرض.وقال بايدن خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس: "الليلة سأوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".وأضاف: "رغم إنشاء الميناء يجب على إسرائيل أن تقوم بدورها وأن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران".

https://sputnikarabic.ae/20240308/مقرر-أممي-المقترح-الأمريكي-بإقامة-ميناء-مؤقت-في-غزة-خبيث-1086806365.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى