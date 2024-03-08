https://sputnikarabic.ae/20240308/مقرر-أممي-المقترح-الأمريكي-بإقامة-ميناء-مؤقت-في-غزة-خبيث-1086806365.html

مقرر أممي: المقترح الأمريكي بإقامة ميناء مؤقت في غزة "خبيث"

مقرر أممي: المقترح الأمريكي بإقامة ميناء مؤقت في غزة "خبيث"

سبوتنيك عربي

اعتبر خبير في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن الخطة الأمريكية لإنشاء ميناء مؤقت قبالة غزة لجلب المساعدات للقطاع، هي "مسرحية ساخرة للجمهور... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T18:50+0000

2024-03-08T18:50+0000

2024-03-08T19:04+0000

منظمة الأمم المتحدة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/1a/1086421932_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_67c752402f8e1e2e32ba4902683f4782.jpg

ورفض مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطاب "حالة الاتحاد"، أمس الخميس، أن إنشاء ميناء مؤقت سيمكن من زيادة هائلة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.وأضاف فخري في مؤتمر صحفي في جنيف: "لم يطلب أحد رصيفا بحريا، لا الشعب الفلسطيني ولا مجتمع المساعدات الإنسانية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وأردف: "لا الرصيف ولا عمليات الإنزال الجوي المتزايدة فوق غزة "ستمنع المجاعة بأي تعريف".وأكد أن "لجوء أمريكا الحليف الرئيسي لإسرائيل إلى مثل هذا الإجراء، هو "أمر سخيف بطريقة مظلمة وساخرة".واتهم المقرر الأممي إسرائيل بشنها "حملة تجويع" متعمدة في قطاع غزة"، خاصة وأن الأمم المتحدة حذرت من أن المجاعة "شبه حتمية".ومايكل فخري هو خبير مستقل مفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنه لا يتحدث نيابة عن الأمم المتحدة.وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب في قطاع غزة، أكدت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا، أن توصيل المساعدات على نطاق واسع ومستدام عبر الأرض هو وحده الذي يمكن أن يساعد في تهدئة الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

https://sputnikarabic.ae/20240308/بريطانيا-ميناء-غزة-المؤقت-سيستغرق-بناؤه-وقتا-ونحث-إسرائيل-على-فتح-ميناء-أسدود-للمساعدات-1086804237.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي