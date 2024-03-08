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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/البنتاغون-ينتقد-بشدة-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1086788183.html
البنتاغون ينتقد بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"
البنتاغون ينتقد بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن انتقدت بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"، حيث اعتبرت أن الجهود التي بذلتها كييف، كانت لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وفشلت في... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T08:40+0000
2024-03-08T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أنهم لا يعتبرون "الجهود" التي بذلتها أوكرانيا، الصيف الماضي، بمثابة "هجوم مضاد".ولفتت الصحيفة، في منشورها، إلى أن "الهجوم الأوكراني المضاد" فشل فشلا ذريعا ولم يأت بنتائج مرضية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح الوضع أكثر تعقيدا لأوكرانيا ذاتها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240308/بايدن-جنودنا-لا-يحاربون-في-أوكرانيا-والوضع-الراهن-سيبقى-كذلك--1086784577.html
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العالم
العالم

البنتاغون ينتقد بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"

08:40 GMT 08.03.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© ROMAN PILIPEY
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن واشنطن انتقدت بشدة "الهجوم الأوكراني المضاد"، حيث اعتبرت أن الجهود التي بذلتها كييف، كانت لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وفشلت في مهمتها.
وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أنهم لا يعتبرون "الجهود" التي بذلتها أوكرانيا، الصيف الماضي، بمثابة "هجوم مضاد".
ولفتت الصحيفة، في منشورها، إلى أن "الهجوم الأوكراني المضاد" فشل فشلا ذريعا ولم يأت بنتائج مرضية للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أصبح الوضع أكثر تعقيدا لأوكرانيا ذاتها.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
بايدن: جنودنا لا يحاربون في أوكرانيا والوضع الراهن سيبقى كذلك
03:56 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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