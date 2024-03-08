https://sputnikarabic.ae/20240308/بايدن-جنودنا-لا-يحاربون-في-أوكرانيا-والوضع-الراهن-سيبقى-كذلك--1086784577.html
بايدن: جنودنا لا يحاربون في أوكرانيا والوضع الراهن سيبقى كذلك
بايدن: جنودنا لا يحاربون في أوكرانيا والوضع الراهن سيبقى كذلك
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد جنود أمريكيون يحاربون في أوكرانيا وأن الوضع الراهن سيبقى كذلك. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T03:56+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأشار بايدن في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري العمل على إقرار المساعدات لها".وأضاف الرئيس الأمريكي أن " الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم في الداخل والخارج".واعترفت مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت المديرية على "تلغرام": "اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية. لقد وحّد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم".وأشارت إلى أن من بين المرتزقة "مقاتلون وقدامى المحاربين في قوات العمليات الخاصة ووحدات عسكرية أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وأستراليا والدنمارك ودول أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في أفدييفكا، التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع لكتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، حيث تبين وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
بايدن: جنودنا لا يحاربون في أوكرانيا والوضع الراهن سيبقى كذلك
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد جنود أمريكيون يحاربون في أوكرانيا وأن الوضع الراهن سيبقى كذلك.
القاهرة- سبوتنيك. وأشار بايدن في خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري العمل على إقرار المساعدات لها".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن " الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم في الداخل والخارج".
واعترفت مديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق، بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون
في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت المديرية على "تلغرام": "اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية. لقد وحّد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم".
وأشارت إلى أن من بين المرتزقة "مقاتلون وقدامى المحاربين في قوات العمليات الخاصة ووحدات عسكرية أخرى من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وأستراليا والدنمارك ودول أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في أفدييفكا، التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع لكتيبة "آزوف" الإرهابية (المحظورة في روسيا)، حيث تبين وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.