https://sputnikarabic.ae/20240308/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1086795309.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي، قام خلال الأسبوع الجاري، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة على محور جنوب دونيتسك. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T12:15+0000
2024-03-08T12:15+0000
2024-03-08T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه على محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وحيّدت وحدات من ألوية المشاة الآلية 65 و72 و118 و58 من القوات المسلحة الأوكرانية.وتابعت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "الألوية التي تم القضاء عليها كانت تتواجد في بلدات نوفودونتسكوي وأوغليدار ودوبروبولي وشيفتشينكو وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه"، مضيفة أنه تم صد ثلاثة هجمات مضادة شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلصت الدفاع الروسية، بالقول: "بلغت خسائر العدو 1620 عسكريًا وست دبابات و13 مركبة قتالية مدرعة و28 مركبة و7 مدافع ميدانية ومركبة مزودة بنظام "غراد"، ومركبتين قتاليتين من نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من نظام الدفاع الجوي "ستورمر" مصنوعة في بريطانيا".
https://sputnikarabic.ae/20240308/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-34-غارة-استهدفت-خلال-أسبوع-ترسانات-الأسلحة-الأوكرانية-1086794739.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الروسي، قام خلال الأسبوع الجاري، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة على محور جنوب دونيتسك.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أنه على محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وحيّدت وحدات من ألوية المشاة الآلية 65 و72 و118 و58 من القوات المسلحة الأوكرانية.
وتابعت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "الألوية التي تم القضاء عليها كانت تتواجد في بلدات نوفودونتسكوي وأوغليدار ودوبروبولي وشيفتشينكو وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه"، مضيفة أنه تم صد ثلاثة هجمات مضادة شنتها وحدات من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلصت الدفاع الروسية، بالقول: "بلغت خسائر العدو 1620 عسكريًا وست دبابات و13 مركبة قتالية مدرعة و28 مركبة و7 مدافع ميدانية ومركبة مزودة بنظام "غراد"، ومركبتين قتاليتين من نظام الدفاع الجوي "ستريلا-10"، بالإضافة إلى مركبة قتالية من نظام الدفاع الجوي "ستورمر" مصنوعة في بريطانيا".