النساء اللواتي تركن أثرا في التاريخ
ليودميلا بافليتشينكو هي قناصة من فرقة بندقية تشاباييفسكايا الـ25 التابعة للجيش الأحمر، والتي اشتهرت باطلاق 309 طلقات نارية قاتلة ضد جنود وضباط ألمانيا النازية، بطلة الاتحاد السوفيتي (1943)، قضت 250 يومًا وليلة في معارك عنيفة وبطولية بالقرب من سيفاستوبول.
ليودميلا بافليتشينكو هي قناصة من فرقة بندقية تشاباييفسكايا الـ25 التابعة للجيش الأحمر، والتي اشتهرت باطلاق 309 طلقات نارية قاتلة ضد جنود وضباط ألمانيا النازية، بطلة الاتحاد السوفيتي (1943)، قضت 250 يومًا وليلة في معارك عنيفة وبطولية بالقرب من سيفاستوبول.
وجدت امرأة، مُدرجة فقط باسم ك. سويتزر من سيراكيوز، نفسها على وشك أن يتم طردها من ماراثون بوسطن الذي عادة ما يكون مخصصًا للرجال فقط، عندما ألقى رفيقها توماس ميلر من سيراكيوز، كتلة أدت إلى طرد مسؤول السباق من السباق بدلاً من ذلك، 19 أبريل/نيسان 1967، في هوبكينتون، ماساتشوستس (صورة مسافر بوسطن بواسطة هاري تراسك)
وجدت امرأة، مُدرجة فقط باسم ك. سويتزر من سيراكيوز، نفسها على وشك أن يتم طردها من ماراثون بوسطن الذي عادة ما يكون مخصصًا للرجال فقط، عندما ألقى رفيقها توماس ميلر من سيراكيوز، كتلة أدت إلى طرد مسؤول السباق من السباق بدلاً من ذلك، 19 أبريل/نيسان 1967، في هوبكينتون، ماساتشوستس (صورة مسافر بوسطن بواسطة هاري تراسك)
جونكو تاباي، متسلقة جبال دخلت التاريخ كأول امرأة تقف على قمة جبل إيفرست في نيبال، في 16 مايو/أيار 1975.
جونكو تاباي، متسلقة جبال دخلت التاريخ كأول امرأة تقف على قمة جبل إيفرست في نيبال، في 16 مايو/أيار 1975.
الممثلة النمساوية الأمريكية هيدي لامار قامت جنبًا إلى جنب مع الملحن الأمريكي جورج أنثيل، بتصميم وحصلت على براءة اختراع في عام 1942 لنظام اتصالات الذي أصبح التكنولوجيا الأساسية للهاتف الخلوي.
الممثلة النمساوية الأمريكية هيدي لامار قامت جنبًا إلى جنب مع الملحن الأمريكي جورج أنثيل، بتصميم وحصلت على براءة اختراع في عام 1942 لنظام اتصالات الذي أصبح التكنولوجيا الأساسية للهاتف الخلوي.
البطلة الرومانية ناديا كومانيسي، البالغة من العمر 14 عامًا، عندما أظهرت لوحة النتائج النتيجة الكاملة (10 نقاط) خلال الألعاب الأولمبية في 19 يوليو/ تموز 1976، في مونتريال بعد أدائها الفقرة الرياضية الإجبارية باستخدام القضبان غير المستوية. حصلت على 10 نقاط في تمرينين، وحصلت على 3 ميداليات ذهبية (العارضة والقضبان غير المستوية والمنافسة العامة). لاعبة الجمباز الأسطورية، فازت خلال مسيرتها بأربع ميداليات ذهبية أولمبية (1976: العرض، القضبان غير المستوية والمنافسة العامة - 1980، العرض) وكانت أول من أحرز 10 نقاط في فئتها الرياضية.
البطلة الرومانية ناديا كومانيسي، البالغة من العمر 14 عامًا، عندما أظهرت لوحة النتائج النتيجة الكاملة (10 نقاط) خلال الألعاب الأولمبية في 19 يوليو/ تموز 1976، في مونتريال بعد أدائها الفقرة الرياضية الإجبارية باستخدام القضبان غير المستوية. حصلت على 10 نقاط في تمرينين، وحصلت على 3 ميداليات ذهبية (العارضة والقضبان غير المستوية والمنافسة العامة). لاعبة الجمباز الأسطورية، فازت خلال مسيرتها بأربع ميداليات ذهبية أولمبية (1976: العرض، القضبان غير المستوية والمنافسة العامة - 1980، العرض) وكانت أول من أحرز 10 نقاط في فئتها الرياضية.
إيلين تشانغ (30 سبتمبر/ أيلول 1920 - 8 سبتمبر 1995) كانت كاتبة صينية. تعتبر تشانغ آي لينغ (أو إيلين تشانغ)، المشهورة محليًا ودوليًا، واحدة من أعظم مؤلفي الأدب الصيني في عصرها، والمعروفة بتصوير الحياة في شنغهاي وهونغ كونغ في أربعينيات القرن الماضي. ألهم عدد من أعمالها تعديلات سينمائية - بما في ذلك "الحب في مدينة ساقطة" و"الشهوة والحذر" - ولا تزال ذات أهمية حتى اليوم.
إيلين تشانغ (30 سبتمبر/ أيلول 1920 - 8 سبتمبر 1995) كانت كاتبة صينية. تعتبر تشانغ آي لينغ (أو إيلين تشانغ)، المشهورة محليًا ودوليًا، واحدة من أعظم مؤلفي الأدب الصيني في عصرها، والمعروفة بتصوير الحياة في شنغهاي وهونغ كونغ في أربعينيات القرن الماضي. ألهم عدد من أعمالها تعديلات سينمائية - بما في ذلك "الحب في مدينة ساقطة" و"الشهوة والحذر" - ولا تزال ذات أهمية حتى اليوم.
مركز تدريب رواد الفضاء التابع للقوات الجوية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الآن مركز تدريب رواد الفضاء باسم يوري غاغارين). رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا، التي أصبحت أول رائدة فضاء في العالم، في محاكاة المركبة الفضائية "فوستوك" في 16 يونيو/ حزيران 1963.
مركز تدريب رواد الفضاء التابع للقوات الجوية لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية (الآن مركز تدريب رواد الفضاء باسم يوري غاغارين). رائدة الفضاء فالنتينا تيريشكوفا، التي أصبحت أول رائدة فضاء في العالم، في محاكاة المركبة الفضائية "فوستوك" في 16 يونيو/ حزيران 1963.
برثا فون سوتنر في شبابها. في عام 1889 نشرت كتاب "تسقط الأسلحة!" (Die Waffen nieder!)، والتي تحدثت فيه عن حياة امرأة شابة كان مصيرها أنها أصيبت بالشلل بسبب المعارك الأوروبية في الستينيات من القرن التاسع عشر. قرأ نوبل الكتاب بنفسه، واتصل ببرثا ووعدها بإنشاء فئة جديدة لجائزته - "جائزة السلام". كانت برثا هي أول من ينال هذه الفئة وثاني امرأة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة العالية.
برثا فون سوتنر في شبابها. في عام 1889 نشرت كتاب "تسقط الأسلحة!" (Die Waffen nieder!)، والتي تحدثت فيه عن حياة امرأة شابة كان مصيرها أنها أصيبت بالشلل بسبب المعارك الأوروبية في الستينيات من القرن التاسع عشر. قرأ نوبل الكتاب بنفسه، واتصل ببرثا ووعدها بإنشاء فئة جديدة لجائزته - "جائزة السلام". كانت برثا هي أول من ينال هذه الفئة وثاني امرأة في التاريخ تحصل على هذه الجائزة العالية.
ماري سكلودوفسكا-كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، أصبحت السيدة الوحيدة التي حصلت على جائزة "نوبل" مرتين (لاكتشاف النشاط الإشعاعي واكتشاف عنصري البولونيوم والراديوم). الصورة لماري كوري داخل هذا المختبر (لأول مرة بالألوان عام 2020).
ماري سكلودوفسكا-كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، اكتسبت الجنسية الفرنسية فيما بعد، أصبحت السيدة الوحيدة التي حصلت على جائزة "نوبل" مرتين (لاكتشاف النشاط الإشعاعي واكتشاف عنصري البولونيوم والراديوم). الصورة لماري كوري داخل هذا المختبر (لأول مرة بالألوان عام 2020).
صورة لمصممة الأزياء الراقية الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل، التقطت عام 1944 في باريس.
صورة لمصممة الأزياء الراقية الفرنسية الشهيرة كوكو شانيل، التقطت عام 1944 في باريس.