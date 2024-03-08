https://sputnikarabic.ae/20240308/النساء-اللواتي-تركن-أثرا-في-التاريخ-1086752465.html

النساء اللواتي تركن أثرا في التاريخ

النساء اللواتي تركن أثرا في التاريخ

سبوتنيك عربي

النساء اللواتي غيرن العالم

2024-03-08T07:00+0000

2024-03-08T07:00+0000

2024-03-08T07:00+0000

وسائط متعددة

صور

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وكان أول احتفال بيوم المرأة العالمي، في العاصمة الفرنسية باريس عام 1945، بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. وفي بعض الدول كروسيا والصين وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.لكن ذلك لم يكن بداية مسيرة الاحتفال بالمرأة التي كانت بدايتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1856، عندما خرجت آلاف النساء في مدينة نيويورك للاحتجاج على ظروف العمل القاسية، التي يتعرضن لها. اقرأ المزيد - لماذا يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام؟تشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صور بعض النساء اللواتي تركن أثرًا في التاريخ.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

النساء اللواتي غيرن العالم