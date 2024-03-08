https://sputnikarabic.ae/20240308/بايدن-يكشف-في-محادثة-خاصة-عن-إحباطه-المتزايد-من-نتنياهو-بشأن-أزمة-غزة-فيديو-1086805469.html

بايدن يكشف في محادثة خاصة عن إحباطه المتزايد من نتنياهو بشأن أزمة غزة.. فيديو

بايدن يكشف في محادثة خاصة عن إحباطه المتزايد من نتنياهو بشأن أزمة غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إحباطه المتصاعد من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الحرب في غزة، وأزمة صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T18:17+0000

2024-03-08T18:17+0000

2024-03-08T18:17+0000

جو بايدن

بنيامين نتنياهو

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

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وقال بايدن في حديث جانبي خاص مع السيناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو، مايكل بينيت، أمس الخميس، على هامش إلقائه خطاب "حالة الاتحاد": "لقد أخبرته يا بيبي (يقصد نتنياهو)، لا تكرر هذا، أو سنعقد لقاء من نوع "تعال إلى يسوع".ويشير تعبير "تعال إلى يسوع" إلى اللحظة التي يمر فيها المرء بإدراك صعب، لكنه إيجابي وقوي يسهم في تغيير شخصيته أو سلوكه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ويبيّن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أحد مساعدي بايدن الذي كان يقف في مكان قريب، همس بهدوء في أذنه، ويبدو أنه نبّهه يأن الميكروفونات ظلت قيد التشغيل في أثناء تصريحاته عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وكان رد بايدن بعد تنبيهه: "أنا على ميكروفون مفتوح هنا، جيد، هذا أمر جيد".وجاءت تعليقات الرئيس الأمريكي، عندما حثه السيناتور، مايكين بينيت، في المحادثة الخاصة، على مواصلة الضغط على نتنياهو بشأن المخاوف الإنسانية المتزايدة في غزة.وتقول الأمم المتحدة، إن الأزمة الإنسانية الآخذة في الاتساع في أنحاء غزة، والسيطرة الإسرائيلية المشددة على شاحنات المساعدات، تركت جميع سكان القطاع تقريبا يعانون من نقص شديد في الغذاء.ويحذر المسؤولون منذ أشهر، من أن الحصار والهجوم الإسرائيلي يدفعان الأراضي الفلسطينية إلى المجاعة.وكانت علاقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متقلبة منذ عقود، لكن هذه العلاقات تعرضت لتوتر خاص في الأشهر الأخيرة، مع استياء واشنطن من مواصلة إسرائيل الحرب في غزة، وسط شعور متزايد بأن نتنياهو لا يبذل ما يكفي لمعالجة المشكلة.

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