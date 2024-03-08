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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/زعيم-فرنسي-يكشف-الحالة-التي-يرسل-فيها-ماكرون-قوات-بلاده-إلى-أوكرانيا-1086793687.html
زعيم فرنسي يكشف الحالة التي يرسل فيها ماكرون قوات بلاده إلى أوكرانيا
زعيم فرنسي يكشف الحالة التي يرسل فيها ماكرون قوات بلاده إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب الجمعية الوطنية وزعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد الرأي العام في فرنسا، لحقيقة أنه إذا تحركت الجبهة... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T10:50+0000
2024-03-08T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات روسيل، خلال حديثه على قناة "BFMTV"، قال خلالها إنه "في اجتماع مع زعماء المعارضة (الفرنسية)، حدد ماكرون الوضع على خط المواجهة، الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر شرقي أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الروس سيتقدمون نحو أوديسا أو كييف".وتابع روسيل، بالقول: "هو(ماكرون) يجهز الرأي العام لحقيقة أن فرنسا ستتدخل في هذا الصراع، وذلك في حال تحركت الجبهة نحو أوديسا أو كييف"، مضيفا بالقول إنه "لا ينبغي أن تكون هناك حدود لتدخلنا، هذه هي الطريقة التي يعرض بها الأمور، لكن لا ينبغي لنا أن نلعب على خوف الفرنسيين".وأردف روسيل، قائلا: "يجب اليوم القيام بكل شيء لضمان عدم تحول فرنسا إلى شريك في هذا الصراع، وعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا".ووفقا له، فإن "الغموض الاستراتيجي" الذي أراد ماكرون تحقيقه من خلال تصريحاته، يسمح للمرء بالاعتقاد بأن فرنسا يمكن أن تتدخل في الصراع.وبحسب الزعيم الشيوعي الفرنسي، يعترف ماكرون بوضوح باحتمال خوض فرنسا حربًا مع روسيا غدًا، مضيفا بالقول: "هذا يقلقني لأنه بهذه الكلمات يشارك في التصعيد العسكري، لأنه في كل مرة تكون هناك خطوة جديدة نحو التحريض العالمي على هذا الصراع، وهذا أمر خطير".
https://sputnikarabic.ae/20240305/ماكرون-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-يضعف-الاتحاد-الأوروبي-1086688596.html
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العالم
العالم

زعيم فرنسي يكشف الحالة التي يرسل فيها ماكرون قوات بلاده إلى أوكرانيا

10:50 GMT 08.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAYالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / BERTRAND GUAY
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أكد نائب الجمعية الوطنية وزعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد الرأي العام في فرنسا، لحقيقة أنه إذا تحركت الجبهة وتقدم الجيش الروسي نحو مدينة أوديسا أو كييف، فإن باريس ستقوم بإرسال قواتها إلى هناك.
وجاءت تصريحات روسيل، خلال حديثه على قناة "BFMTV"، قال خلالها إنه "في اجتماع مع زعماء المعارضة (الفرنسية)، حدد ماكرون الوضع على خط المواجهة، الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر شرقي أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الروس سيتقدمون نحو أوديسا أو كييف".
وتابع روسيل، بالقول: "هو(ماكرون) يجهز الرأي العام لحقيقة أن فرنسا ستتدخل في هذا الصراع، وذلك في حال تحركت الجبهة نحو أوديسا أو كييف"، مضيفا بالقول إنه "لا ينبغي أن تكون هناك حدود لتدخلنا، هذه هي الطريقة التي يعرض بها الأمور، لكن لا ينبغي لنا أن نلعب على خوف الفرنسيين".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
ماكرون: الاستيلاء على الأصول الروسية يضعف الاتحاد الأوروبي
5 مارس, 14:50 GMT
وأردف روسيل، قائلا: "يجب اليوم القيام بكل شيء لضمان عدم تحول فرنسا إلى شريك في هذا الصراع، وعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا".
ووفقا له، فإن "الغموض الاستراتيجي" الذي أراد ماكرون تحقيقه من خلال تصريحاته، يسمح للمرء بالاعتقاد بأن فرنسا يمكن أن تتدخل في الصراع.
وبحسب الزعيم الشيوعي الفرنسي، يعترف ماكرون بوضوح باحتمال خوض فرنسا حربًا مع روسيا غدًا، مضيفا بالقول: "هذا يقلقني لأنه بهذه الكلمات يشارك في التصعيد العسكري، لأنه في كل مرة تكون هناك خطوة جديدة نحو التحريض العالمي على هذا الصراع، وهذا أمر خطير".
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