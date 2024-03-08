https://sputnikarabic.ae/20240308/زعيم-فرنسي-يكشف-الحالة-التي-يرسل-فيها-ماكرون-قوات-بلاده-إلى-أوكرانيا-1086793687.html

زعيم فرنسي يكشف الحالة التي يرسل فيها ماكرون قوات بلاده إلى أوكرانيا

زعيم فرنسي يكشف الحالة التي يرسل فيها ماكرون قوات بلاده إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب الجمعية الوطنية وزعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعد الرأي العام في فرنسا، لحقيقة أنه إذا تحركت الجبهة... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T10:50+0000

2024-03-08T10:50+0000

2024-03-08T10:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات روسيل، خلال حديثه على قناة "BFMTV"، قال خلالها إنه "في اجتماع مع زعماء المعارضة (الفرنسية)، حدد ماكرون الوضع على خط المواجهة، الذي يبلغ طوله 900 كيلومتر شرقي أوكرانيا، لكنه لم يقل إن الروس سيتقدمون نحو أوديسا أو كييف".وتابع روسيل، بالقول: "هو(ماكرون) يجهز الرأي العام لحقيقة أن فرنسا ستتدخل في هذا الصراع، وذلك في حال تحركت الجبهة نحو أوديسا أو كييف"، مضيفا بالقول إنه "لا ينبغي أن تكون هناك حدود لتدخلنا، هذه هي الطريقة التي يعرض بها الأمور، لكن لا ينبغي لنا أن نلعب على خوف الفرنسيين".وأردف روسيل، قائلا: "يجب اليوم القيام بكل شيء لضمان عدم تحول فرنسا إلى شريك في هذا الصراع، وعدم الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا".ووفقا له، فإن "الغموض الاستراتيجي" الذي أراد ماكرون تحقيقه من خلال تصريحاته، يسمح للمرء بالاعتقاد بأن فرنسا يمكن أن تتدخل في الصراع.وبحسب الزعيم الشيوعي الفرنسي، يعترف ماكرون بوضوح باحتمال خوض فرنسا حربًا مع روسيا غدًا، مضيفا بالقول: "هذا يقلقني لأنه بهذه الكلمات يشارك في التصعيد العسكري، لأنه في كل مرة تكون هناك خطوة جديدة نحو التحريض العالمي على هذا الصراع، وهذا أمر خطير".

https://sputnikarabic.ae/20240305/ماكرون-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-يضعف-الاتحاد-الأوروبي-1086688596.html

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