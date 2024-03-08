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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/صواريخ-كينجال-الروسية-فرط-الصوتية-تربك-الجيش-الأوكراني-1086807619.html
صواريخ "كينجال" الروسية فرط الصوتية تربك الجيش الأوكراني
صواريخ "كينجال" الروسية فرط الصوتية تربك الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
ذكرت قناة تلفزيونية أن الضربات التي شنتها صواريخ "كينجال" الروسية التي تفوق سرعة الصوت على القوات المسلحة الأوكرانية غيرت الوضع في ساحة المعركة، حيث لا يستطيع... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T19:56+0000
2024-03-08T19:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وأشارت قناة "ديفنز تي في" على موقع "يوتيوب"، إلى أنه "حتى الهواء يبدأ في الارتعاش عندما تتسارع صواريخ كينجال إلى سرعة عشرة ماخ".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 29 فبراير/ شباط الفائت، أن صواريخ مجمعات "كينجال" فرط الصوتية يتم استخدامها بشكل فعال خلال العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تعرض قريبًا منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، مشيرًا إلى أن صاروخ "تسيركون" موجود في الخدمة.وأضاف بوتين: "إن مجمعات الصواريخ فرط الصوتية كينجال لم يتم وضعها في الخدمة فحسب، بل وتستخدم أيضًا بكفاءة عالية لضرب أهداف مهمة، بشكل خاص، خلال العملية العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20240308/منظومة-تورنادو-غي-الصاروخية-تدمر-مخابئ-تابعة-لنظام-كييف-على-محور-كوبيانسك-فيديو--1086806934.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

صواريخ "كينجال" الروسية فرط الصوتية تربك الجيش الأوكراني

19:56 GMT 08.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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ذكرت قناة تلفزيونية أن الضربات التي شنتها صواريخ "كينجال" الروسية التي تفوق سرعة الصوت على القوات المسلحة الأوكرانية غيرت الوضع في ساحة المعركة، حيث لا يستطيع الجيش الأوكراني اكتشاف مواقع إطلاقها.
وأشارت قناة "ديفنز تي في" على موقع "يوتيوب"، إلى أنه "حتى الهواء يبدأ في الارتعاش عندما تتسارع صواريخ كينجال إلى سرعة عشرة ماخ".
ويلخص المنشور أن ضربة "كينجال" على أهداف عسكرية في كييف تظهر أن العالم لم يشهد مثل هذا السلاح من قبل.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
19:12 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 29 فبراير/ شباط الفائت، أن صواريخ مجمعات "كينجال" فرط الصوتية يتم استخدامها بشكل فعال خلال العملية العسكرية الخاصة، وأن روسيا تعرض قريبًا منظومة صواريخ "سارمات" الباليستية الثقيلة العابرة للقارات، مشيرًا إلى أن صاروخ "تسيركون" موجود في الخدمة.
وقال بوتين خلال رسالته أمام الجمعية الفدرالية الروسية: "إن ما خططنا له في مجال التسلح، كما ذكرت في رسالتي عام 2018، كل هذا قد تم أو على وشك الاستكمال".
وأضاف بوتين: "إن مجمعات الصواريخ فرط الصوتية كينجال لم يتم وضعها في الخدمة فحسب، بل وتستخدم أيضًا بكفاءة عالية لضرب أهداف مهمة، بشكل خاص، خلال العملية العسكرية الخاصة".
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