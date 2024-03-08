عربي
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/منظومة-تورنادو-غي-الصاروخية-تدمر-مخابئ-تابعة-لنظام-كييف-على-محور-كوبيانسك-فيديو--1086806934.html
منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات تابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع تابعة لنظام كييف بواسطة منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية وتدميرها... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T19:12+0000
2024-03-08T19:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:24:3105:1771_1920x0_80_0_0_2d3d5f0d58ee1b7000eabe77896dc729.jpg
وتبين المشاهد تحضير منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 34 غارة، خلال أسبوع، استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في الفترة من 2 إلى 8 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية 34 ضربة باستخدام أسلحة دقيقة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومسيرات روسية، ونتيجة لذلك أصيبت أهداف عدة للقوات المسلحة الأوكرانية توجد فيها مراكز تجمع للمرتزقة الأجانب، ومراكز تصنيع قوارب مسيرة".وتم صد 24 "هجومًا مضادًا" للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 32 و41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 540 عسكريًا ودبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة و20 مركبة و18 قطعة مدفعية ميدانية ومركبة قتالية من طراز غراد "إم إل آر أس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا."زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240308/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-34-غارة-استهدفت-خلال-أسبوع-ترسانات-الأسلحة-الأوكرانية-1086794739.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/12/1062380453_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_4fc4b382c96a897519b04814822dafbe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو

19:12 GMT 08.03.2024
© Sputnik . Константин Морозов / الانتقال إلى بنك الصورراجمة صواريخ "تورنادو إس"
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© Sputnik . Константин Морозов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات تابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع تابعة لنظام كييف بواسطة منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية وتدميرها على محور كوبيانسك.
وتبين المشاهد تحضير منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 34 غارة، خلال أسبوع، استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في الفترة من 2 إلى 8 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية 34 ضربة باستخدام أسلحة دقيقة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومسيرات روسية، ونتيجة لذلك أصيبت أهداف عدة للقوات المسلحة الأوكرانية توجد فيها مراكز تجمع للمرتزقة الأجانب، ومراكز تصنيع قوارب مسيرة".
وأشارت الوزارة إلى أنه في اتجاه كوبيانسك، وخلال أسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت القوى البشرية ودمرت معدات للعدو في كوبيانسك وبيشانوي وبيريستوفو في مقاطعة خاركوف.
وتم صد 24 "هجومًا مضادًا" للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 32 و41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي ينفذ 34 غارة خلال أسبوع استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية
11:36 GMT
وبلغت خسائر العدو أكثر من 540 عسكريًا ودبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة و20 مركبة و18 قطعة مدفعية ميدانية ومركبة قتالية من طراز غراد "إم إل آر أس".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
"زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال17:37 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала