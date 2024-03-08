https://sputnikarabic.ae/20240308/منظومة-تورنادو-غي-الصاروخية-تدمر-مخابئ-تابعة-لنظام-كييف-على-محور-كوبيانسك-فيديو--1086806934.html

منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو

منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسجيلا مصورا يظهر قيام وحدات تابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع تابعة لنظام كييف بواسطة منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية وتدميرها... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T19:12+0000

2024-03-08T19:12+0000

2024-03-08T19:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد تحضير منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية، وتحقيق إصابات مباشرة على مواقع تابعة لقوات كييف على محور كوبيانسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 34 غارة، خلال أسبوع، استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في الفترة من 2 إلى 8 مارس(آذار) 2024، نفذت القوات الروسية 34 ضربة باستخدام أسلحة دقيقة وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومسيرات روسية، ونتيجة لذلك أصيبت أهداف عدة للقوات المسلحة الأوكرانية توجد فيها مراكز تجمع للمرتزقة الأجانب، ومراكز تصنيع قوارب مسيرة".وتم صد 24 "هجومًا مضادًا" للمجموعات الهجومية من ألوية المشاة الآلية 32 و41 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 540 عسكريًا ودبابتين وأربع مركبات قتالية مدرعة و20 مركبة و18 قطعة مدفعية ميدانية ومركبة قتالية من طراز غراد "إم إل آر أس".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا."زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240308/سلاح-الجو-الروسي-ينفذ-34-غارة-استهدفت-خلال-أسبوع-ترسانات-الأسلحة-الأوكرانية-1086794739.html

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روسيا, رصد عسكري