https://sputnikarabic.ae/20240308/مقتل-15-إرهابيا-وتدمير-مقر-لتعديل-الطائرات-المسيرة-بريف-إدلب-شمالي-سوريا-1086796399.html

مقتل 15 إرهابيا وتدمير مقر لتعديل الطائرات المسيرة بريف إدلب شمالي سوريا

مقتل 15 إرهابيا وتدمير مقر لتعديل الطائرات المسيرة بريف إدلب شمالي سوريا

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بمقتل أكثر من 15 إرهابيا وأصابة آخرين في غارات للطيران الحربي السوري الروسي المشترك، استهدفت مقارا تابعة للتنظيمات الإرهابية... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T13:07+0000

2024-03-08T13:07+0000

2024-03-08T13:07+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، إن طائرات حربية سورية روسية، شنّت سلسلة غارات جوية تركزت على مقار تابعة لمسلحي تنظيمي "حراس الدين" و"هيئة تحرير الشام" في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب، أنه تم استهداف أحد المقرات التابعة لتنظيم "حراس الدين" في منطقة عرب سعيد على الأطراف الغربية للمدينة، والذي تستخدمه المجموعة المسلحة كورشة لتعديل الطائرات المسيرة.وتؤكد المعلومات المتوافرة بتدمير المقر بالكامل، ومقتل وإصابة الفنيين ومسلحي الحراسة، الذين يعملون فيه.وتشير المعلومات الأولية بمقتل 15 مسلحا في المقر المستهدف، على الأقل.وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الجنرال فاديم كوليت، أن الطيران الروسي دمر قاعدتين للإرهابيين في محافظة إدلب.وأضاف كوليت: "شن الطيران الروسي، في 5 مارس(آذار الجاري) هجوما على قرية باسنكول في محافظة إدلب، ودمر قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 مسلحا".وأكد كوليت مقتل جندي سوري نتيجة قصف تعرضت له مدينة اللاذقية.وتتقاسم "النصرة" السيطرة على بقية مساحة المحافظة مع مجموعات أخرى كـ"الحزب الإسلامي التركستاني" و"جماعة الألبان"، وأخرى متفرعة عن تنظيمي "القاعدة" و"داعش" كـ"أنصار التوحيد" و"حراس الدين" و"أنصار الإسلام" و"أجناد القوقاز" وغيرها العشرات.ويقود "حراس الدين" مجلس شورى يغلب عليه المقاتلون الأردنيون ممن قاتلوا في أفغانستان والعراق والبوسنة والقوقاز، بينهم أبو جليبيب الأردني (طوباس)، وأبو خديجة الأردني، وأبو عبد الرحمن المكي، وسيف العدل، وسامي العريدي.وقام التنظيم نهاية عام 2018، بدمج مقاتلين من "أنصار التوحيد" في مناطق سيطرته شمال حماة وجنوب إدلب، وأمّن للمنحدرين منهم من جنسيات خليجية وعربية وشمال أفريقية، مناطق استيطان خاصة بهم.

https://sputnikarabic.ae/20240307/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-مقتل-20-إرهابيا-متورطين-بقصف-قواعد-عسكرية-سورية-في-إدلب-1086780980.html

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