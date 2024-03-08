https://sputnikarabic.ae/20240308/نائب-رئيس-البرلمان-السلوفاكي-روسيا-ليست-معتدية-وهي-تحمي-مصالحها-في-أوكرانيا-1086804443.html

نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: روسيا ليست معتدية وهي تحمي مصالحها في أوكرانيا

نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: روسيا ليست معتدية وهي تحمي مصالحها في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أندريه دانكو، اليوم الجمعة، أن روسيا تحمي مصالحها في أوكرانيا وليست معتدية. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T17:28+0000

2024-03-08T17:28+0000

2024-03-08T17:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف دانكو لراديو "سلوفاكيا"، أن "الوقوف إلى جانب أوكرانيا ليس حلاً للصراع، إنه مجرد تصعيد للتوتر، وبالنسبة لي، الحل هو إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين روسيا وأوكرانيا، كما هو الحال في قبرص، وروسيا ليست معتدية، روسيا تحمي مصالحها".وأشار دانكو إلى أن "الحياة ليست بالأبيض والأسود، وأن الأوكرانيين الذين فشلوا في التعامل مع النهج المتبع تجاه الأقلية القومية الروسية، وجاءت روسيا من أجل مساعدة شعبها، وبالتالي توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا سيزيد الوضع سوءا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.سلاح الجو الروسي ينفذ 34 غارة خلال أسبوع استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية

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