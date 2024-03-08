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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/نائب-رئيس-البرلمان-السلوفاكي-روسيا-ليست-معتدية-وهي-تحمي-مصالحها-في-أوكرانيا-1086804443.html
نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: روسيا ليست معتدية وهي تحمي مصالحها في أوكرانيا
نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: روسيا ليست معتدية وهي تحمي مصالحها في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أندريه دانكو، اليوم الجمعة، أن روسيا تحمي مصالحها في أوكرانيا وليست معتدية. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T17:28+0000
2024-03-08T17:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف دانكو لراديو "سلوفاكيا"، أن "الوقوف إلى جانب أوكرانيا ليس حلاً للصراع، إنه مجرد تصعيد للتوتر، وبالنسبة لي، الحل هو إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين روسيا وأوكرانيا، كما هو الحال في قبرص، وروسيا ليست معتدية، روسيا تحمي مصالحها".وأشار دانكو إلى أن "الحياة ليست بالأبيض والأسود، وأن الأوكرانيين الذين فشلوا في التعامل مع النهج المتبع تجاه الأقلية القومية الروسية، وجاءت روسيا من أجل مساعدة شعبها، وبالتالي توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا سيزيد الوضع سوءا".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.سلاح الجو الروسي ينفذ 34 غارة خلال أسبوع استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20240308/وسائل-إعلام-تتحدث-عن-نية-زيلينسكي-إقالة-وزير-خارجية-البلاد-1086803039.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

نائب رئيس البرلمان السلوفاكي: روسيا ليست معتدية وهي تحمي مصالحها في أوكرانيا

17:28 GMT 08.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعلم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أكد نائب رئيس البرلمان السلوفاكي وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أندريه دانكو، اليوم الجمعة، أن روسيا تحمي مصالحها في أوكرانيا وليست معتدية.
وأضاف دانكو لراديو "سلوفاكيا"، أن "الوقوف إلى جانب أوكرانيا ليس حلاً للصراع، إنه مجرد تصعيد للتوتر، وبالنسبة لي، الحل هو إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين روسيا وأوكرانيا، كما هو الحال في قبرص، وروسيا ليست معتدية، روسيا تحمي مصالحها".
وأشار دانكو إلى أن "الحياة ليست بالأبيض والأسود، وأن الأوكرانيين الذين فشلوا في التعامل مع النهج المتبع تجاه الأقلية القومية الروسية، وجاءت روسيا من أجل مساعدة شعبها، وبالتالي توريد الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا سيزيد الوضع سوءا".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "النازيين الجدد الأوكرانيين"، وتم خداع روسيا لإقناعها بأن الناتو سيتوقف عن التوسع.

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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16:29 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
سلاح الجو الروسي ينفذ 34 غارة خلال أسبوع استهدفت ترسانات الأسلحة الأوكرانية
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