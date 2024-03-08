https://sputnikarabic.ae/20240308/وسائل-إعلام-تتحدث-عن-نية-زيلينسكي-إقالة-وزير-خارجية-البلاد-1086803039.html
وسائل إعلام تتحدث عن نية زيلينسكي إقالة وزير خارجية البلاد
وسائل إعلام تتحدث عن نية زيلينسكي إقالة وزير خارجية البلاد
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم إقالة وزير الخارجة دميتري كوليبا. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T16:29+0000
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وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "هناك الكثير من الأسئلة حول كوليبا. وعلى وجه الخصوص، هناك الكثير من الشكاوى حول ترشيحات السفراء التي تقدمها وزارة الخارجية".ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
وسائل إعلام تتحدث عن نية زيلينسكي إقالة وزير خارجية البلاد
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم إقالة وزير الخارجة دميتري كوليبا.
وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "هناك الكثير من الأسئلة حول كوليبا. وعلى وجه الخصوص، هناك الكثير من الشكاوى حول ترشيحات السفراء التي تقدمها وزارة الخارجية".
وبحسب المنشور فإن مكتب الرئيس غير راضٍ عن وزارة الخارجية، والمرشح الأكثر ترجيحًا لمنصب رئيس وزارة الخارجية هو إيغور غوفكفا، المسؤول عن السياسة الخارجية، وفق ما ورد في المنشور.
وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، استقالة زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقًا، مكانه.
ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".
وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.