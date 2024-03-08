https://sputnikarabic.ae/20240308/وسائل-إعلام-تتحدث-عن-نية-زيلينسكي-إقالة-وزير-خارجية-البلاد-1086803039.html

وسائل إعلام تتحدث عن نية زيلينسكي إقالة وزير خارجية البلاد

وسائل إعلام تتحدث عن نية زيلينسكي إقالة وزير خارجية البلاد

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتزم إقالة وزير الخارجة دميتري كوليبا. 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T16:29+0000

2024-03-08T16:29+0000

2024-03-08T16:29+0000

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وكتبت صحيفة "سترانا" الأوكرانية، أن "هناك الكثير من الأسئلة حول كوليبا. وعلى وجه الخصوص، هناك الكثير من الشكاوى حول ترشيحات السفراء التي تقدمها وزارة الخارجية".ووفقًا لوسائل الإعلام الغربية، يتمتع سيرسكي بسمعة مثيرة للجدل، فهو يُنظر إليه على أنه مؤيد مقرب لزيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة بسبب خسائره الفادحة، ولهذا السبب أطلقوا عليه ألقاب "الجزار" و"الجنرال 200".وبدورها، زعمت مجلة "إيكونوميست" أن زالوجني عُرض عليه منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، لكنه رفض، وأفادت أيضًا بأن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، تم ترشيحه لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض أيضًا في اللحظة الأخيرة.

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