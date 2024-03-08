https://sputnikarabic.ae/20240308/هز-رأسه-وأدار-عينيه-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ينفعل-أثناء-خطاب-بايدن-فيديو-1086806190.html
"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو
"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو
سبوتنيك عربي
رد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايكل جونسون، بانفعال على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الكونغرس. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T18:44+0000
2024-03-08T18:44+0000
2024-03-08T19:32+0000
العالم
جو بايدن
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وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تناول رئيس البيت الأبيض مشكلة العنف المسلح الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بايدن إن سلفه دونالد ترامب لم يتخذ أي خطوات لتقليل عدد مثل هذه الجرائم، وبعد إطلاق نار آخر في مدرسة في ولاية أيوا، دعا إلى "مجرد تجاوز الأمر"، وقال بايدن إنه، على عكس ترامب، وقع على قوانين عديدة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.وفي اليوم السابق، ألقى بايدن خطابه السنوي عن حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ورد من البيت الأبيض، فقد شارك الرئيس الأمريكي "إنجازاته التاريخية" كرئيس للدولة.
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العالم, جو بايدن, نادي الفيديو
العالم, جو بايدن, نادي الفيديو
"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو
18:44 GMT 08.03.2024 (تم التحديث: 19:32 GMT 08.03.2024)
رد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايكل جونسون، بانفعال على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الكونغرس.
وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تناول رئيس البيت الأبيض مشكلة العنف المسلح الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بايدن إن سلفه دونالد ترامب لم يتخذ أي خطوات لتقليل عدد مثل هذه الجرائم، وبعد إطلاق نار آخر في مدرسة في ولاية أيوا، دعا إلى "مجرد تجاوز الأمر"، وقال بايدن إنه، على عكس ترامب، وقع على قوانين عديدة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.
وخلال كلمته، بدا جونسون مستاءً، فهز رأسه وأدار عينيه.
وفي اليوم السابق، ألقى بايدن خطابه السنوي عن حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ورد من البيت الأبيض، فقد شارك الرئيس الأمريكي "إنجازاته التاريخية" كرئيس للدولة.