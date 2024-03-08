عربي
https://sputnikarabic.ae/20240308/هز-رأسه-وأدار-عينيه-رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-ينفعل-أثناء-خطاب-بايدن-فيديو-1086806190.html
"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو
"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو
سبوتنيك عربي
رد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايكل جونسون، بانفعال على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الكونغرس. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T18:44+0000
2024-03-08T19:32+0000
العالم
جو بايدن
نادي الفيديو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/02/1086608861_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0bb1f932c279f91662c5e16b355d8590.jpg
وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تناول رئيس البيت الأبيض مشكلة العنف المسلح الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية.وقال بايدن إن سلفه دونالد ترامب لم يتخذ أي خطوات لتقليل عدد مثل هذه الجرائم، وبعد إطلاق نار آخر في مدرسة في ولاية أيوا، دعا إلى "مجرد تجاوز الأمر"، وقال بايدن إنه، على عكس ترامب، وقع على قوانين عديدة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.وفي اليوم السابق، ألقى بايدن خطابه السنوي عن حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ورد من البيت الأبيض، فقد شارك الرئيس الأمريكي "إنجازاته التاريخية" كرئيس للدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/02/1086608861_1:0:889:666_1920x0_80_0_0_2d7c253825debfe3a2ef460df347bf0b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, جو بايدن, نادي الفيديو
العالم, جو بايدن, نادي الفيديو

"هز رأسه وأدار عينيه".. رئيس مجلس النواب الأمريكي ينفعل أثناء خطاب بايدن.. فيديو

18:44 GMT 08.03.2024 (تم التحديث: 19:32 GMT 08.03.2024)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
رد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايكل جونسون، بانفعال على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الكونغرس.
وفي مقطع فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، تناول رئيس البيت الأبيض مشكلة العنف المسلح الحادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بايدن إن سلفه دونالد ترامب لم يتخذ أي خطوات لتقليل عدد مثل هذه الجرائم، وبعد إطلاق نار آخر في مدرسة في ولاية أيوا، دعا إلى "مجرد تجاوز الأمر"، وقال بايدن إنه، على عكس ترامب، وقع على قوانين عديدة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

وخلال كلمته، بدا جونسون مستاءً، فهز رأسه وأدار عينيه.

وفي اليوم السابق، ألقى بايدن خطابه السنوي عن حالة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما ورد من البيت الأبيض، فقد شارك الرئيس الأمريكي "إنجازاته التاريخية" كرئيس للدولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتال17:37 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала