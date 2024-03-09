https://sputnikarabic.ae/20240309/التعاون-الخليجي-يدعو-الأطراف-السودانية-للالتزام-بقرار-مجلس-الأمن-بوقف-الاقتتال-خلال-رمضان-1086836507.html
التعاون الخليجي يدعو الأطراف السودانية للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال خلال رمضان
التعاون الخليجي يدعو الأطراف السودانية للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال خلال رمضان
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، كافة الأطراف في السودان للالتزام بقرار مجلس الأمن، الداعي لوقف الأعمال... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T22:45+0000
2024-03-09T22:45+0000
2024-03-09T23:33+0000
مجلس التعاون الخليجي
أخبار السودان اليوم
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079207756_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_2f4e11b31cb19c2c4dfe1fd442bb322a.jpg
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر البديوي عن أمله بأن تلتزم كافة الأطراف في جمهورية السودان بقرار مجلس الأمن، رقم 2724، والداعي إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان، "بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح الشعب السوداني، وعلى روحانية هذا الشهر المبارك".وأيضا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين".واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان. كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الخارجية-السودانية-لدينا-4-شروط-لوقف-القتال-في-رمضان-مع-الدعم-السريع-1086819033.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079207756_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_8192b825f7532267ce52e2c042a26ec2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجلس التعاون الخليجي, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي, أخبار السودان اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي
التعاون الخليجي يدعو الأطراف السودانية للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال خلال رمضان
22:45 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 23:33 GMT 09.03.2024)
دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، كافة الأطراف في السودان للالتزام بقرار مجلس الأمن، الداعي لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان، بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح السودانيين.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر البديوي عن أمله بأن تلتزم كافة الأطراف في جمهورية السودان بقرار مجلس الأمن، رقم 2724، والداعي إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان، "بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح الشعب السوداني، وعلى روحانية هذا الشهر المبارك".
وأكد جاسم محمد البديوي على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن "أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.
وأيضا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين".
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان. كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.