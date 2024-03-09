https://sputnikarabic.ae/20240309/التعاون-الخليجي-يدعو-الأطراف-السودانية-للالتزام-بقرار-مجلس-الأمن-بوقف-الاقتتال-خلال-رمضان-1086836507.html

التعاون الخليجي يدعو الأطراف السودانية للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال خلال رمضان

التعاون الخليجي يدعو الأطراف السودانية للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الاقتتال خلال رمضان

سبوتنيك عربي

دعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، كافة الأطراف في السودان للالتزام بقرار مجلس الأمن، الداعي لوقف الأعمال... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T22:45+0000

2024-03-09T22:45+0000

2024-03-09T23:33+0000

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر البديوي عن أمله بأن تلتزم كافة الأطراف في جمهورية السودان بقرار مجلس الأمن، رقم 2724، والداعي إلى وقف الأعمال القتالية في جمهورية السودان خلال شهر رمضان، "بما يحافظ على الأمن والاستقرار وسلامة أرواح الشعب السوداني، وعلى روحانية هذا الشهر المبارك".وأيضا ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق، والحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين".واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الجمعة، قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان. كما يدعو القرار جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

https://sputnikarabic.ae/20240309/الخارجية-السودانية-لدينا-4-شروط-لوقف-القتال-في-رمضان-مع-الدعم-السريع-1086819033.html

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