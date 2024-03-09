https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الأمريكي-ينفي-تقارير-عن-مقتل-مدنيين-بغزة-نتيجة-عمليات-إنزال-جوي-أمريكية-1086810678.html

الجيش الأمريكي ينفي تقارير عن مقتل مدنيين بغزة نتيجة عمليات إنزال جوي أمريكية

الجيش الأمريكي ينفي تقارير عن مقتل مدنيين بغزة نتيجة عمليات إنزال جوي أمريكية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم السبت، إنها على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية بقطاع... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T02:00+0000

2024-03-09T02:00+0000

2024-03-09T02:11+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الأمريكي

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها على موقع "إكس"، "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مدنيين نتيجة لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية".وأمس، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مقتل 5 مواطنين فلسطينيين في شمال القطاع وإصابة آخرين، نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ.وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، في بيان صحفي، "ارتقاء 5 شهداء وعدد من الإصابات نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات بشكل خاطئ".وأضاف أن المساعدات "سقطت على رؤس ومنازل المواطنين شمال غرب مدينة غزة، ظهر هذا اليوم".هذا ونفذت عدة دول مؤخرا إنزالات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية به منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 31 ألف قتيل و73 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة بشكل دائم.

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سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الجيش الأمريكي, العالم