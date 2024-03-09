https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-السوري-يحيد-60-مسلحا-معظمهم-أجانب-ويحبط-هجومين-لـ-النصرة-1086835890.html
الجيش السوري يحيد 60 مسلحا معظمهم أجانب ويحبط هجومين لـ "النصرة"
الجيش السوري يحيد 60 مسلحا معظمهم أجانب ويحبط هجومين لـ "النصرة"
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" فيسوريا، مساء اليوم اليوم السبت، بأن الجيش السوري حيَّد 60 مسلحًا معظمهم أجانب، كما أحبط هجومين لتنظيم جبهة "النصرة" (المحظور في روسيا... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T21:20+0000
2024-03-09T21:20+0000
2024-03-09T21:43+0000
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قتل ما لا يقل عن 60 مسلحاً من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بنيران الجيش السوري، وذلك خلال هجومين متزامنين للمجموعات المسلحة على نقاطه العسكرية، عند خطوط التماس بريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية مكثفة للجيش العربي السوري على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.وأكدت المعلومات المتوافرة، أن وحدات الجيش السوري أحبطت الهجوم بشكل كامل، وقضت على عدد كبير من المهاجمين، دون تغير في خارطة السيطرة.وبشكل متزامن، قال مراسل "سبوتنيك" في حلب شمال البلاد، أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من إفشال هجوم عنيف غير متوقع، نفذته مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" على محور ريف حلب الغربي.وأضاف مراسل حلب، بعد ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والمهاجمين، قام الجيش باستدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، وتمكن من السيطرة على كامل المشهد الميداني.وحصل مراسل سبوتنيك على معلومات تؤكد مقتل أكثر من 60 مسلحا معظمهم من جنسيات "آسيوية وعربية ووأوزبكية وألبانية".وأكد المراسل أن الجيش أفشل الهجومين بالكامل، دون تغير بخارطة السيطرة على كامل محاور الاشتباك.
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أخبار سوريا اليوم, حصري, النصرة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, حصري, النصرة, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
الجيش السوري يحيد 60 مسلحا معظمهم أجانب ويحبط هجومين لـ "النصرة"
21:20 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 21:43 GMT 09.03.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" فيسوريا، مساء اليوم اليوم السبت، بأن الجيش السوري حيَّد 60 مسلحًا معظمهم أجانب، كما أحبط هجومين لتنظيم جبهة "النصرة" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بريفي إدلب وحلب.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، قتل ما لا يقل عن 60 مسلحاً من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بنيران الجيش السوري، وذلك خلال هجومين متزامنين للمجموعات المسلحة على نقاطه العسكرية، عند خطوط التماس بريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي.
وقال مراسل سبوتنيك في إدلب، إن المجموعات المسلحة التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، الواجهة الحالية لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في إدلب، شنت مساء اليوم السبت، هجوما عنيفا على أحد مواقع الجيش السوري جنوب المحافظة، شمال غرب سوريا.
وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين، تزامنا مع رمايات مدفعية وصاروخية
مكثفة للجيش العربي السوري على خطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة.
وأكدت المعلومات المتوافرة، أن وحدات الجيش السوري أحبطت الهجوم بشكل كامل، وقضت على عدد كبير من المهاجمين، دون تغير في خارطة السيطرة.
وبشكل متزامن، قال مراسل "سبوتنيك" في حلب شمال البلاد، أن وحدات من الجيش السوري تمكنت من إفشال هجوم عنيف غير متوقع، نفذته مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" على محور ريف حلب الغربي.
وأضاف مراسل حلب، بعد ارتفاع وتيرة الاشتباكات بين الجيش السوري والمهاجمين، قام الجيش باستدعاء تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة، وتمكن من السيطرة على كامل المشهد الميداني.
وحصل مراسل سبوتنيك على معلومات تؤكد مقتل أكثر من 60 مسلحا معظمهم من جنسيات "آسيوية وعربية ووأوزبكية وألبانية".
وأكد المراسل أن الجيش أفشل الهجومين بالكامل، دون تغير بخارطة السيطرة على كامل محاور الاشتباك.