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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الدفاع-الروسية-اعتراض-وتدمير-47-طائرة-مسيرة-أوكرانية-منها-41-فوق-روستوف--عاجل-1086811293.html
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية منها 41 فوق روستوف
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية منها 41 فوق روستوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T04:00+0000
2024-03-09T04:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مسيرة
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان، "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وتابع البيان، "فوق كورسك دمرت (طائرتان بدون طيار) وفوق فولغوغراد (3 طائرات بدون طيار) أما فوق روستوف فقد تم إسقاط (41 طائرة بدون طيار)".وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240308/منظومة-تورنادو-غي-الصاروخية-تدمر-مخابئ-تابعة-لنظام-كييف-على-محور-كوبيانسك-فيديو--1086806934.html
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روسيا, مسيرة, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, مسيرة, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 47 طائرة مسيرة أوكرانية منها 41 فوق روستوف

04:00 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 04:27 GMT 09.03.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 41 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة روستوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، "الليلة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 47 طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان، "اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق مقاطعة بيلغورود (طائرة واحدة بدون طيار)".
وتابع البيان، "فوق كورسك دمرت (طائرتان بدون طيار) وفوق فولغوغراد (3 طائرات بدون طيار) أما فوق روستوف فقد تم إسقاط (41 طائرة بدون طيار)".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "تورنادو-غي" الصاروخية تدمر مخابئ تابعة لنظام كييف على محور كوبيانسك... فيديو
أمس, 19:12 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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