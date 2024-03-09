https://sputnikarabic.ae/20240309/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-بلغت-975-عسكريا-على-عدة-محاور-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1086817749.html

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت 975 عسكريا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية بلغت 975 عسكريا على عدة محاور خلال الـ24 ساعة الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، القضاء على 975 عسكريا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T11:50+0000

2024-03-09T11:50+0000

2024-03-09T11:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وذكرت الدفاع الروسية في بيانها أنه "على محور كوبيانسك، قامت القوات الروسية بصد هجومين أوكرانيين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا، وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري".وأضاف البيان أنه "على محور أفدييفكا، تواصل وحدات مجموعة قوات "المركز" السيطرة على خطوط ومواقع مهمة وصدت هجومين أوكرانيين مضادين وخسر العدو ما يصل إلى 450 عسكريا، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا".وأشار البيان أنه "على محور خيرسون بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 55 عسكريا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240309/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-ميغ---29-و197-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1086816545.html

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